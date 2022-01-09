▲基隆強化道路品質管理，19項基礎建設成果有目共睹（基隆市麥金路）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府因應多雨的天候型態，及市區大型重車頻繁，雖對道路品質有嚴苛考驗，但市府團隊仍秉持專業積極任事態度，自2015年起陸續完成基礎道路建設改善工程，包括信一路、中正路、麥金路、信四路等示範道路19項改善工程，並持續對與民眾生活息息相關之出入街道進行改善。

工務處表示，本市道路維護、管制、改善、即報即修均有其相關規範。在道路工程設計階段，材料除依公共工程瀝青鋪面綱要規範外，更於2017年起於瀝青材料中添加石灰作為填縫料以因應本市多雨的特性，相關施工皆依規辦理材料取樣，並送公正單位進行試驗。但是道路施工受外在因素影響甚多，如車輛使用頻率、雨量多寡、養護時間是否足夠及地下管線狀況等，工務處針對路基損壞造成之路面龜裂，也會積極做路基改善，用不同粗、細粒料的鋪設，增加結構堅固性。

▲基隆長庚醫院前基礎道路建設改善。

工務處並表示，由於基隆市位於東北角，每年十月起東北季風盛行，道路因雨所造成坑洞，會先以坑洞修補方式辦理，後續並擇必要處進行方正切割處理。

基隆市多年來積極辦理道路品質改善，像是麥金路2號至石皮瀨圓環（基金一路）全長2.665公里，其中人行道自麥金路2號至安和二街口皆建置2公尺以上尺度之人行環境，大大提升行人舒適度，亦透過道路鋪面高程調整，提升道路平坦度，提供民眾舒適的行車環境。

▲基隆市道路維護、管制、改善、即報即修均有其相關規範。

林右昌說，上任後即在全市推動示範道路，除了路面重新刨鋪，地面下大家看不到的管線，也全部清整更新，以仁一路、信一路示範道路為例，完工後4年內都沒挖過。

基隆市政府未來仍會站在用路人的角度進行道路品質改善，尤其在道路開挖管制部分，基隆市除延長道路限挖期，並將核准路證層級提高，透過道路挖掘整合會議舉行，讓相關單位能橫向聯繫整合各施工資訊，對於第一線民眾反應事項也會以即報即修方式進行處理，優先保障民眾用路安全。

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