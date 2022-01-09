懷疑丈夫偷吃養生館女！人妻貼告示怒嗆：零花錢就把妳搞上床

▲莊女被依法判拘役40日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／基隆報導

一名莊姓女子懷疑一名養生館女子「小美」（化名）與自己丈夫有染，因此就到對方經營的養生館外，張貼足以毀損對方名譽的字條。誇張的行徑被小美得知後，氣得向法院提告。對此，基隆地院審理後，依法判莊女拘役40日。

判決指出，莊女因為懷疑小美跟丈夫關係不單純，竟意圖散布於眾，基於誹謗之犯意，到對方所經營的養生館外，分別張貼不同的誹謗字條，「一套內衣、幾個零花錢，也就能把妳搞上床，進了汽車旅館」、「妳用過的男人，我一直都不敢再用，妳愛用就讓給妳用」、「搞人老公」、「妳偷我老公就是我的家人」，諸多字詞都已經足以毀損小美名譽。

此外，莊女也曾對小美提告，但該案最後為不起訴，而小美見養生館外被貼滿諸多誹謗訊息後，也氣得提告。對此，法官認為，莊女僅因為疑心丈夫與小美過從甚密，又不思以理性方式開誠布公尋求共同溝通方式解決，以謀求兼顧雙方家庭和諧之道，竟利用張貼字書紙張，使路過民眾得以共見共聞，導致小美陷於難堪處境，並可能導致其社會評價遭受損害。

法官認為，莊女的情緒管理、尊重他人名譽之法治觀念都有待加強，且遲遲無法與對方達成和解，但考量其事發後，已能坦承犯行，尚非完全沒有悔過彌補之心，考量其無任何前科，素行良好，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯散布文字誹謗罪，判處她拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。