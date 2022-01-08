用腦科學改善生活　郭乃文：邁向人生幸福道路

▲台南市勞工局長王鑫基，邀請成功大學郭乃文教授，以「中年養腦的強優技能」為題，以分享如何透過腦科學，讓心靈上也能充實安穩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局致力協助市民求職就業外，亦關心勞工朋友心理層面，8日邀請國立成功大學行為醫學研究所郭乃文教授，以「中年養腦的強優技能」為題，以專業分享如何在這個資訊多元卻雜亂時代裡，不受外在環境和跟他人比較，透過腦科學來輔助自身找出幸福的方向，對自己人生負責，讓心靈上也能充實安穩。

勞工局長王鑫基表示，現代人因科技發展、網際網路普及，縮短了物流交通、資訊傳遞的速度，雖然物質生活上較以往富足，卻因太容易接收到網路、媒體的輿論聲音，使個人思考、觀點，都在無形中左右我們的想法，影響人們的思維，造成心理承受無形的壓力，此次特邀甫獲教育部「社會教育貢獻獎」，同時具備腦心智科學與心理學兩項專業的成功大學郭乃文教授，親臨現場分享所學，以較白話易懂的的方式，教導市民朋友如何調適身心，適當屏除外在環境或他人非理性的批評，紓解釋放壓力，並規劃打造屬於自己的幸福的方向。

郭乃文教授提到，身為超過35年資歷的中等學校校長與大學教授，且長期投入台灣心理復健領域，一直以來她所貫徹的個人信念是「用心育腦」，透過四處演講、授課，帶領從幼稚園到高齡者不同生命階段的人，運用腦心智神經的科學基礎，分享心理健康網路影片，教導民眾面對壓力、挫折、災難之心理處遇，以自我腦心智來啟動生命安適感，克服非理性的輿論及壓迫，最自身人生負責，實現幸福的生活目標。

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