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快訊／防疫計程車司機確診　基隆同住友人PCR結果出爐

▲▼桃園機場P3停車場防疫計程車。（圖／記者邱顯燁攝）

▲防疫計程車司機確診，基隆同住友人PCR結果出爐。（圖／記者邱顯燁攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央流行疫情指揮中心今（4日）公布4例本土個案，其中有桃園機場的防疫計程車基隆1名司機確診個案（17240），目前人在桃園聖保祿醫院安置治療，不過他的租屋處在基隆安樂區，其同住友人被緊急匡列，稍早經PCR檢驗結果出爐，報告為「陰性」，目前居家隔離中。

林右昌表示，4日上午11點多基隆市衛生局接獲中央流行疫情指揮中心通知，本市有1名本土陽性的確診個案，這名個案是桃園機場的防疫計程車司機，CT值為28.4，衛生局接到通知後，立即展開疫調工作。根據初步疫調的結果，此個案17240為50多歲男性。

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林右昌說，至於個案17240目前經桃園市衛生局安排，已於聖保祿醫院收治；據個案自述，生活規律且單純，在基隆租屋處每天早上5點多起床，於家樓下買早餐後，便開車從基隆租屋處前往桃園機場排班，桃機排班主要時段為上午6點到晚上12點，載客時皆有戴口罩、手套。

根據基隆市衛生局初步疫調結果，這名個案17240在基隆及桃園都有租屋處，在基隆的租屋處與1名男性友人同住，已被匡列為居家隔離的對象，衛生所已前往關懷，沒有症狀，於4日下午4點安排至醫院進行PCR採檢，稍早經PCR檢驗結果為「陰性」，目前居家隔離中。

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