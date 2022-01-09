率辣妹罷昶被藍營切割　童仲彥秀截圖打臉：國民黨應該被金色力量取代

記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案今（9日）投票，同意票54813票、不同意43340票，差距11473票，確定未達罷免通過門檻，響應藍營共推罷免的金色力量黨主席童仲彥批評，投票率那麼差，就是因為國民黨沒動，「那麼弱的最大在野黨，應該由金色力量取代！」

在罷免前夜的造勢活動中，在約7點30分時前民進黨議員、近年轉型當直播主的童仲彥，特別帶著爆乳辣妹前來現場登台熱舞；由於童帶著舞團身著顯眼的金色外套，加上女舞者的清涼扮相，吸引不少人拿起手機拍攝，炒熱現場氣氛。

這次罷昶選舉的過程中，讓童仲彥看到炒作知名度的機會，甚至還自創Rap歌曲，充滿爭議性的歌詞與露骨MV，掀起不少討論。8日的活動童仲彥本要以該曲炒熱氣氛，但似乎沒有與主辦單位協調好，在整首歌曲還沒表演完，就被主辦單位請下台。

針對童仲彥的表演內容，罷昶公民團體回應，尊重童仲彥的「路過表演」，但表演方式不盡認同，感謝每一分支持罷免、支持中正萬華再思考的力量，「再次鄭重聲明，童仲彥的「路過表演」，不在罷昶民團晚會的既定安排中」。

對於罷昶團體的「路過」說法，童仲彥今貼出對話截圖反擊，在對話紀錄截圖中，更顯示童仲彥表演橋段是熱門重點，童表示，活動明明是安排好的，竟說是不請自來「路過表演」，且投票率那麼差，就是因為國民黨沒動，「那麼弱的最大在野黨，應該由金色力量取代！」

▼童仲彥貼出對話截圖反擊罷昶團體。（圖／翻攝童仲彥臉書）



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