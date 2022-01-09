PTT拱侯友宜「當黨主席」　網：上位就坐實了李登輝2.0

▲國民黨面對種二選區立委補選與罷昶雙失利後，有網友拱侯友宜當黨主席。（圖／記者黃軍瑋攝）



記者林彥臣／綜合報導

中二選區立委補選、立委林昶佐罷免案綠營雙殺獲勝，網友開始檢討國民黨的主席朱立倫的領導能力，甚至在PTT上有人拱侯友宜擔任黨主席，因為他是黨內唯一能夠拿出實際政績的人，相關話題網友的熱議。

原PO在PTT政黑板（HatePolitics）發文表示，朱立倫跟韓國瑜能力完全不行，戰鬥藍就是「戰到爛」，其他政二代根本是渣，現在台面上能拿得出實蹟的就只有候友宜了，他來當黨主席才能扭轉局勢，尤其是運用他過去警政資歷，誰不聽從他的就等著用叛亂罪把你抓起來，這樣保證全黨一心！

▲國民黨主席朱立倫的領導力，現在正遭受網友的質疑。（圖／國民黨提供）



網友在推文中回應表示，「市政優先 (NPC台詞) 」、「侯接不到，要也是韓接」、「你把亞中放在哪」、「不可能，下一位，不只是說血統，而是侯也不會想接」、「他說市政優先的時候 其實心裡都是說總統大選優先」。

但是也有網友認為，「不可能，接了等於跟『內鬥藍』開戰」、「他就穩穩新北當玩等著接總統，根本不用倘這些屎，他現在也是這樣做」，、「侯上位不就坐實了李登輝2.0嗎」。