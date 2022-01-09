時力要林靜儀善盡民意代表本分　「徹查105號碼頭落入親中顏家」

▲林昶佐、林靜儀。（圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

台中市第二選區立委補選結果底定，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票贏得選戰，時代力量黨主席陳椒華表示，請林靜儀莫忘民眾期望與善盡民意代表本分，應力守勞權，推動延宕已久的《礦業法》修法，更要徹查中火煤倉基樁工程造假弊案、105號碼頭落入親中顏家手上等重大地方議題。

時代力量晚間發布新聞稿表示，台中市第二選區立委補選結果出爐，時代力量樂見當選人能善盡民意代表本分，認真關注地方公共事務，聽取並尊重多元的聲音，理性問政和公共事務的討論，期許林靜儀能在國會和地方為民眾努力。

陳椒華也說，請林靜儀莫忘民眾期望與善盡民意代表本分，應力守勞權，推動延宕已久的《礦業法》修法，更要徹查中火煤倉基樁工程造假弊案、105號碼頭落入親中顏家手上等重大地方議題。

另外，陳椒華也說，在中正、萬華區立委罷免一案，選民已做出決定，時代力量予以尊重。

無黨籍立委林昶佐罷免案、台中市第二選區立委補選案9日落幕，林靜儀以8萬8752票贏得選戰，國民黨候選人顏寬恒則則獲得8萬912票敗選，投票率為58.26%。另外，林昶佐罷免案同意票共5萬4813張、不同意票4萬3340張，投票率41.93%，同意票距離罷免門檻尚差3943張。