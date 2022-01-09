罷昶為何失敗？除經驗、資源差距　關鍵原因「他戰前倒戈」

實習記者張鈞量／台北報導

立委林昶佐罷免案投票結果9日出爐，最後同意票以54813票未能達標58756的罷免門檻。對此，國民黨立委李德維辦公室主任林冠勳認為，罷免方的公民團體不論是選戰經驗、資源卻皆不如對手陣容來得豐富，內部還出現派系問題；而台北大學公行系教授侯漢君認為，原因於過去曾經在鏡頭前開嗆林昶佐、引起各界議論的林勝東，在罷免投票前夕與林昶佐握手言和。

▲賴清德陪同林昶佐參香祈福，環南市場自治會長林勝東也現身力挺大喊一聲讚。（圖／記者呂晏慈攝）

根據媒體報導，台北大學公行系教授侯漢君認為，這次罷免之所以不過，原因應在於過去曾經在鏡頭前開嗆林昶佐、引起各界議論的林勝東，在罷免投票前夕與林昶佐握手言和、站台、幫忙比讚，因此使對林昶佐的厭惡感大幅下降。

國民黨立委李德維辦公室主任林冠勳則認為，罷免雙方存在所擁有的資源有所差距，林昶佐擁有來自執政黨府、院、黨的資源加持，但罷免方的公民團體不論是選戰經驗、資源卻皆不如對手陣容來得豐富，內部甚至出現派系問題，導致投入的力度明顯不足。

林冠勳分析，藍營議員間難以整合、國民黨發動的又晚，都是罷免無法達標的主要原因，而在罷免基進黨立委陳柏惟時，因為對決的對象很明顯是國民黨候選人顏寬恒，等於是有一個領頭羊帶頭衝刺，相比之下罷免林昶佐的代表卻是一整個團體，沒有一個明顯的領袖給予衝突感，才會讓投票率無法衝高。