顏寬恒慘敗！　他揪國民黨「2戰犯」：不是朱立倫的錯

記者邱晟軒／綜合報導

台中市第二選區補選投票結果出爐，國民黨候選人顏寬恒不敵對手林靜儀，最後得到8萬912票，以7840票的差距落敗。對此，焦糖陳嘉行在臉書發文揪國民黨2戰犯，並諷刺「千錯萬錯都不是朱立倫的錯」，貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

台中第二選區立委補選最終開票結果：張烱春337票，林金連633票，李昇翰617票，林靜儀88,752票，顏寬恒80,912票。

對於顏寬恒慘輸給林靜儀的選舉結果，焦糖陳嘉行稍早在臉書發文表示，「我先幫藍營抓戰犯：侯友宜、韓國瑜，不用理由，反正千錯萬錯都不是朱立倫的錯，也歡迎國民黨繼續檢討台中，以及中正萬華選民。」

▲ 中二選區立委補選，顏寬恒現身競選總部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛回應，「朱立倫不要躲了」、「真的很害怕他們會把罪過推給小平跟柯媽」、「盧秘書也是戰犯，沒有立刻拆除違建導致選票流失」、「少了盧秘書，都怪她把捷運計畫曝光」、「倫倫要掰了嗎？！」、「有朱立倫在，綠營就穩了，大家不要苛責他」、「朱立倫沒有錯啊！他都邊緣到整天躲在家裡看安博盒子」。

台中市第二選區立法委員補選、台北市中正萬華立法委員罷免案投票已結束，國民黨稍早聲明，無論選舉結果如何，晚上都將由國民黨文傳會主委兼國民黨發言人凌濤，出面說明選舉的結果，黨主席朱立倫確定不會出席。

▼焦糖稍早前發文。（圖／翻攝自焦糖臉書）