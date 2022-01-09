快訊／超過5萬選民要林昶佐下台　罷昶團體：他已是跛腳立委

記者陳家祥／台北報導

立委林昶佐罷免案結果於9日下午5點43分出爐，同意票5萬4813票、不同意票4萬3340票，由於不到罷免門檻5萬8756票，因此確定罷免不通過。對此，罷昶團體表示，「不曉得開記者會是在開心什麼？案子沒過是沒達到門檻，不代表他獲得中正萬華選民的認同」，直言林昶佐已是跛腳立委，沒有受到在地選民的信賴。

罷昶總部高毓安在發言前先深深一鞠躬，感謝在地公民團體外，也對辜負在地選民所託感到抱歉。他表示，這次結果是同意大於不同意，林昶佐已經變成跛腳立委，「不曉得開記者會是在開心什麼？案子沒過是沒達到門檻，不代表他獲得中正萬華選民的認同」，同意票大於不同意票，他應該要檢討做立委這麼多年，居然沒有受到選民信賴，顯見公民團體的罷免、質疑是實在的、是被大家所接受的。

「一個跛腳立委在慶祝什麼？」高毓安說，若他是林昶佐會很羞愧，光是想接下來的日子要如何面對在地選民就想不完了，還有什麼好慶祝的？公民力量不會解散或消失，會繼續在在地監督這位跛腳立委。

至於外界質疑在野力量沒有團結，高毓安說，非常感謝國民黨及在地在野力量，一起對林昶佐做出不信任以及所有資源，這代表這幾年興起的公民思維跟力量，已經獲得多數主流認同。

高毓安說，這次雖然沒有達到門檻雖然非常遺憾，但從今以後，大家會更加重視公民、在地聲音，才是真正照顧人民的主流，而不是像民進黨透過府院黨力量拉到4成，這就是自作孽，一個好端端的公民運動被操作成藍綠對決，「民進黨心中不要都是意識形態，好好聽在地的聲音」。

▲罷免林昶佐民團「清林散昶」發言人高毓安。（圖／記者陳家祥攝）



罷昶團體總指揮姚冠均則表示，贏了1萬多票，差4千多票沒有下來很可惜，但小老百姓也沒什麼錢，花個幾萬可以打成這樣，很不錯；他還開玩笑說，連鞭炮都只放小串的。他表示，以老百姓力量讓位高權重的知道，還是要正視民眾的生活，不要只會搞政治。

姚冠均說，利用仇恨對決很不好，有些選民可能會因為被特定政治人物操作而不想投票，但很多人是因為說明後決定要投票，「不要忽略這5萬多人的意見，我們雖敗猶榮」。姚呼籲，不論跛腳與否，林昶佐還是要在意民眾生活，不要一直黑箱作業，否則太陽花學運會再來一次，只是鬥爭主角換成民進黨。

罷昶總部領銜人周世雄則說，希望今天的投票結果能讓林昶佐有警惕，今天沒有通過，希望林昶佐在後續的任期內，能以同樣規格陣仗到萬華；周說，還有5萬多人是對林不信任，面對相信民主課程上了一課，台灣民主還可深化。

▲罷免林昶佐民團「清林散昶」領銜人姚冠均、周世雄。（圖／記者陳家祥攝）