凱特王妃太美！40歲生日官方肖像照公開　連換3套禮服驚豔全網

▲據了解，凱特王妃9日將在諾福克郡家中與家人們私下慶祝40歲生日。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國劍橋公爵夫人凱特（Duchess of Cambridge）9日迎來40歲生日，王室特別發布3張肖像照。外媒形容，穿上3套不同禮服的凱特看起來與平時拘謹形象大不相同，兼具時尚與藝術感，完全不輸明星，網友也感到相當驚艷，直呼凱特「真的好美」。

綜合英媒每日郵報、衛報等報導，凱特在照片中穿上的3套禮服均出自時尚愛牌Alexander McQueen，搭配珍珠與鑽石耳環，向黛安娜王妃致敬，由義大利攝影師Paolo Roversi掌鏡，並於2021年11月在皇家植物園邱園（Kew Gardens）拍攝。

凱特這一系列肖像照包括一套紅色禮服以及2張黑白照。身穿單肩紅色禮服的她望著鏡頭，把手優雅放在口袋中，一頭蓬鬆捲髮落在肩膀身後；在正面黑白照中，凱特戴著黛安娜王妃的珍珠及鑽石耳環，側身照中的她手上戴的訂婚戒指也相當顯眼。

王室消息人士認為，凱特王妃的這3張肖像照展現出截然不同的一面，能看出她在個性上的3個不同面向，「她有帝王之家莊嚴（regal）的一面，在古典照中，她的目光直視遠方，而紅色禮服那一套則流露出40歲現代女性不拘小節的一面，特寫鏡頭下的她更是展現出親切的一面。」

這一系列肖像照將交給國家肖像藝術館（National Portrait Gallery）永久收藏。在王室公開凱特的照片後，粉絲們也興奮留言，「真的好美」、「完全不輸明星」、「40歲生日快樂王妃」、「真是個大美人」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》