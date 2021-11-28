凱特沒同意　就被P圖家暴「揍成熊貓眼」慘照廣傳歐洲

▲凱特與賀錦麗的照片都被改圖，變造成家暴受害女性。（圖／翻攝自IG／alexsandropalombo）

記者張寧倢／編譯

英媒最近報導，英國威廉王子之妻凱特（Kate Middleton）被「P圖」成家暴受害者，令人震驚的照片已經廣傳歐洲，而凱特本人卻未曾同意這項使用。

根據《太陽報》報導，義大利藝術家AleXsandro Palombo經過相片編輯手法，將凱特王妃、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、西班牙王后萊蒂西亞（Queen Letizia）等全球重要女性人物變造成滿臉傷痕的受家暴者，並用紅、白兩色的圖說寫上「她檢舉他（家暴），但沒人相信她，她感到孤單，她沒有被保護，也沒人阻止他，最終她還是被殺了」等令人心驚的字句，目的是想喚起終結家暴的大眾意識。

報導稱，這些海報目前已經張貼在義大利米蘭與西班牙公車站或建築物外牆，然而，這項照片的使用並未與威廉與凱特的肯辛頓宮官邸人員事先接洽，意即凱特本人並沒有同意。AleXsandro Palombo表示，他希望這些圖片能讓人注意到政治界對於性別暴力問題的「糟糕」反應，同時也強調對受害者的支持與保護制度是無效的，「遭受虐待和暴力的女性受害者如何能信任這些機構？」

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast