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高齡79歲拜登想休息！記者曝「渡假占任期4分之1」　這事不如川普

▲▼美國總統拜登。（圖／路透社）

▲美國總統拜登就任近1年以來，超過4分之1的時間都在家鄉渡假。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統拜登自從2021年1月20日就職典禮後，擔任總統至今將屆滿1年，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）於當地時間5日表示，總統拜登認為自己需要更多的時間休息。此消息一出後，慘遭美國媒體打臉，表示拜登上任1年以來超過4分之1的時間都在家鄉和親友渡假，且社群媒體都是聘請小編發文，發文數量也遠不及前總統川普。

根據美媒《紐約郵報》（New York Post），現年79歲的拜登是美國憲政史上年齡最大的總統，他周一從位於德拉瓦州威爾明頓的家中返回白宮，他通常在家鄉度過周末時光，傳染力更強大的Omicron變種病毒導致美國本月2、3日新冠確診病例創下歷來新高，不過當時他卻沒有回答記者提問。

對於白宮透露出總統拜登認為自己需要更多時間休息的消息後，美媒《哥倫比亞廣播公司》（CBS）前記者諾勒（Mark Knoller）爆料，其實拜登就職總統以來近1年的時間中，至少高達95天的時間待在家鄉德拉瓦州渡過，占近1年任期時間的27%，而拜登待在德拉瓦州時，也會前往里霍伯斯海灘（Rehoboth Beach）的渡假別墅，和前來拜會的親友騎腳踏車、上教堂、到海邊遊玩。

報導也指出，拜登的對外公開行程比起前幾任美國總統不那麼緊湊，拜登甚至雇用小編在他的社群媒體上發佈消息，這和前總統川普親力親為1天狂發數十、數百則未經過濾的貼文相比，已經省去大半時間。

美國陶森大學總統學者兼名譽教授庫瑪（Martha Kumar）的統計數據顯示，拜登與記者交流的時間通常都非常短暫，且接受媒體專訪次數遠不及前6任總統。拜登上任第1年只接受18場專訪，歐巴馬上任頭一年接受114場專訪、川普則有89場，相比之下拜登接受專訪次數減少非常多，不過這可能也與新冠疫情有關。

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