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美國5歲以下幼童住院率飆增　只剩他們「無法打疫苗」

▲▼幼兒、幼童、小孩、親子、兒童。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲5歲以下的幼兒是美國唯一不能接種新冠肺炎疫苗的族群。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國政府7日公布新冠疫情數據顯示， 5歲以下幼兒染疫住院的人數激增，創下疫情爆發以來的最高紀錄。由於低於5歲的幼童年紀太小，是美國目前唯一無法接種疫苗的年齡層。

根據美聯社報導，美國疾病控制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，年齡太小而無法接種疫苗的幼兒族群，疫情趨勢逐漸令人擔憂。CDC依據14個州逾250家醫院數據指出，從12月中旬 Omicron變異株現蹤以來，5歲以下幼兒的住院率從平均每10萬人中有2.5人增至每10萬人中有4人以上，顯示了年齡較大的未成年人與成年人更需要接種疫苗，才能保護周圍的親友。

數據也顯示，5到17歲族群的住院率約為每10萬人中僅1人。瓦倫斯基說，整體而言，目前兒科的住院率與過往任何疫情時期相比，已達最高峰。她指出，12至18歲族群中有超過5成的人接種了疫苗，而5至11歲的兒童中只有16％的人有接種，不過，兒童與青少年住院人數佔整體比例不到5％，仍明顯低於其他年齡層。據7日數據統計，美國平均每天有766名18歲以下未成年患者住進醫院，增幅比2周前增加1倍。

▲▼奶瓶,嬰兒,餵奶,親子,喝奶,幼兒。（圖／翻攝自pixabay）

▲有醫師指出，幼兒通常是在其他疾病問題求診時才驗出確診。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

西雅圖兒童醫院加護病房主任麥吉爾（Dr. John McGuire）博士說，在Omicron疫情中，兒童病況似乎比Delta時期來得輕微，「醫院裡大多數染疫兒童不是因為新冠肺炎而來，而是求診其他疾病時，才被驗出陽性。」密西根州一名母親愛蜜莉（Emily Hojara）表示，女兒今年5月才要滿2歲，擔心女兒會感染新型變異株，嚴格限制所有接觸女兒的家人都要戴口罩，「她不能接種疫苗，這很可怕。」

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）和瓦倫斯基都強調，保護這些幼兒最好的方式之一就是讓其他所有人接種疫苗。

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