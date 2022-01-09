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美警告哈薩克「請俄容易送俄難」　俄羅斯「舉例」笑死：真沒禮貌

▲▼哈薩克阿拉木圖因燃油價上漲，引發抗議活動後，一名哈薩克執法人員在一輛被燒毀的卡車附近站崗。（圖／路透）

▲哈薩克阿拉木圖因燃油價上漲，引發抗議活動後，一名哈薩克執法人員在一輛被燒毀的卡車附近站崗。（圖／路透）

中央社

中亞國家哈薩克近日爆發罕見示威，俄羅斯應要求出兵協助維和。美國國務卿布林肯警告，未來哈薩克恐怕「請神容易送神難」；俄羅斯外交部則不甘示弱，反批布林肯這番言論「粗魯無禮」。

俄羅斯外交部8日在臉書發表聲明，批評布林肯（Antony Blinken）企圖針對哈薩克的不幸事件開玩笑，但此舉非常「粗魯無禮，也不是布林肯第一次這樣做。」俄方還指控，布林肯「嘲笑集體安全公約組織（CSTO）完全符合正當性的反應。」

集體安全公約組織是俄羅斯領導下的軍事結盟組織，會員國包括哈薩克。

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

布林肯7日向媒體表示，「我認為近代史的一個教訓是，一旦讓俄羅斯人進了家門，有時就很難趕他們走」，意指哈薩克未來恐怕很難遏止俄羅斯的影響力。

對此，俄羅斯外交部也毫不客氣地反嗆，「既然布林肯這麼熟悉歷史的教訓，這不禁讓人想到，一旦讓美國人進了家門，你們不是被搶劫或被性侵而已，而是根本很難活命」。

聲明還提到美洲原住民、韓國人、越南人和敘利亞人，並形容他們是「不幸的民族，運氣不好，在家門口遇到了不速之客（指美國人）。」

▲▼俄羅斯軍人抵達哈薩克。（圖／路透）

▲俄羅斯軍人抵達哈薩克。（圖／路透）

另一方面，克里姆林宮8日表示，普丁（Vladimir Putin）總統和哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）進行了「漫長」的電話交談，商討哈薩克在動亂過後的情勢。

克宮發表聲明說，托卡葉夫向普丁「詳細」說明了哈薩克的局勢，「並指出該國正朝穩定的方向發展」。

托卡葉夫並表示，感謝集體安全公約組織、「尤其是」俄羅斯協助平息了本週稍早爆發的抗議活動。

克宮表示，兩位領袖商定，保持「經常聯繫」，並在未來幾天召開集體安全公約組織視訊會議。

▲▼抗議者在特拉法加廣場示威反對哈薩克政府。（圖／路透）

▲抗議者在特拉法加廣場示威反對哈薩克政府。（圖／路透）

由於瓦斯價格上漲引發民怨，日前哈薩克境內爆發罕見示威活動，哈薩克當局商請俄羅斯主導的集體安全公約組織協助維和。

目前無法確定公約組織派出多少兵力協助維和，但莫斯科媒體報導，俄方出兵預期少於5000人。出兵維和的公約組織會員國還包括白俄羅斯、亞美尼亞、塔吉克共和國和吉爾吉斯共和國。

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