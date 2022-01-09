美俄擬商討軍演飛彈部署限制　紐時：10萬俄軍圍堵烏克蘭恐將入侵

▲2021年12月5日衛星影像顯示，俄羅斯接近烏克蘭的邊境地區Soloti集結兵力。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國與俄羅斯會談將於9日在瑞士日內瓦登場，美國一名官員8日表示，美方盟友準備在烏克蘭議題方面，與俄羅斯商討限制雙方在東歐地區進行軍事演習及部署飛彈的可能性。然而如今俄羅斯10萬大軍壓境，三面圍堵烏克蘭，西方國家擔憂，俄羅斯可能正在準備採取重大軍事行動，恐怕是入侵，甚至最快1月就可能有行動。

路透指出，美俄資深外交官在日內瓦的會談旨在緩解危機，美方派副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）領軍，俄羅斯則由副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）率團出席。

目前尚不清楚美國及歐洲盟友能否在這場談判中取得進展，因為俄羅斯總統普丁曾說，俄方希望擁有所謂的安全保障，也就是阻止美國及北約向東擴張至俄羅斯影響力範圍，但美國無法接受這一點。不過，美方官員表示，雙方確實可在部分領域達成共識，也就是限制軍事演習規模與範圍及飛彈部署等。

然而另據紐約時報報導，俄羅斯已在邊境駐紮10萬兵力，三面圍堵烏克蘭，軍隊、坦克、重型火炮正在移動中，對烏克蘭東部衝突擴大造成威脅，甚至可能在接近首都基輔（Kyiv）的烏克蘭北境開闢一條新戰線。

Russian forces now surround Ukraine on three sides — about 100,000 troops, according to Ukrainian and Western officials. See where, and why Western officials fear a military operation could start as soon as this month. https://t.co/pp9cHGz2cs — The New York Times (@nytimes) January 8, 2022

這讓西方官員擔憂，俄羅斯可能正在準備採取重大軍事行動，有可能是入侵，最快可能在1月展開行動。美國情報機構預估，克里姆林宮早已制定一項軍事行動，可能在未來數周展開，涉及兵力多達17.5萬人。

官員及軍事分析人士稱，目前兵力裝備集結部署都需要時間來進行，在發起軍事行動前，還需要部署後備役士兵及後勤基礎設施，像是野戰醫院等，但假若俄方決定進攻，這些設施及額外兵力都能在短時間內部署完成。

自2014年以來，烏克蘭軍隊與親俄分裂派交戰，外界也把注意力集中在烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）與東南部盧甘斯克（Luhansk）的兵力集結。烏克蘭當局表示，自2021年初，俄羅斯已向上述2處附近的邊境地區增派5000兵力，增援駐紮在當地的1.2萬名士兵。另有軍事分析指，烏克蘭北境附近的軍隊集結狀況也具有相同重要性，因為當地是烏克蘭、俄羅斯及白俄羅斯邊境交界處，距離基輔很近。

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