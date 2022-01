美俄擬商討軍演飛彈部署限制　紐時：10萬俄軍圍堵烏克蘭恐將入侵

▲2021年12月5日衛星影像顯示,俄羅斯接近烏克蘭的邊境地區Soloti集結兵力。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國與俄羅斯會談將於9日在瑞士日內瓦登場,美國一名官員8日表示,美方盟友準備在烏克蘭議題方面,與俄羅斯商討限制雙方在東歐地區進行軍事演習及部署飛彈的可能性。然而如今俄羅斯10萬大軍壓境,三面圍堵烏克蘭,西方國家擔憂,俄羅斯可能正在準備採取重大軍事行動,恐怕是入侵,甚至最快1月就可能有行動。

路透指出,美俄資深外交官在日內瓦的會談旨在緩解危機,美方派副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)領軍,俄羅斯則由副外長雷雅布可夫(Sergei Ryabkov)率團出席。

目前尚不清楚美國及歐洲盟友能否在這場談判中取得進展,因為俄羅斯總統普丁曾說,俄方希望擁有所謂的安全保障,也就是阻止美國及北約向東擴張至俄羅斯影響力範圍,但美國無法接受這一點。不過,美方官員表示,雙方確實可在部分領域達成共識,也就是限制軍事演習規模與範圍及飛彈部署等。

然而另據紐約時報報導,俄羅斯已在邊境駐紮10萬兵力,三面圍堵烏克蘭,軍隊、坦克、重型火炮正在移動中,對烏克蘭東部衝突擴大造成威脅,甚至可能在接近首都基輔(Kyiv)的烏克蘭北境開闢一條新戰線。

Russian forces now surround Ukraine on three sides — about 100,000 troops, according to Ukrainian and Western officials. See where, and why Western officials fear a military operation could start as soon as this month. https://t.co/pp9cHGz2cs