「炸彈氣旋」侵襲美國東北！機場竟積雪20公分厚　數百航班取消

▲美國東北炸彈氣旋肆虐，暴風雪妨礙空陸交通，造成許多學校停課（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國東北部地區今天遭到暴風雪侵襲，也就是大家熟知的「炸彈氣旋」（Bomb cyclone），使數百航班遭到取消，學校停課，開車上路也暗藏危險。

氣象學家指出，「炸彈氣旋」就像是冬季的颶風，當氣壓迅速減低，在24小時內至少下降24毫巴時，就會形成大雪與強風。

這場風暴使肯塔基州、田納西州和田州納希維爾市（Nashville）出現降雪，接著是維吉尼亞州與華盛頓特區，然後北上大西洋沿岸。

私人氣象預報服務公司AccuWeather氣象學家凱恩（Tom Kines）告訴法新社：「當氣旋的威力在鄰近海岸地區增強後，就會成為東岸城市的一個大風暴。」

美國國家氣象局（NWS）在紐約市拉瓜迪亞機場（LaGuardia）記錄到超過8英寸（20.32公分）厚的積雪，因此截至上午9時15分，已有340個航班取消。

機場在推特發文說，取消的航班數「預料將增加」。



附近的甘迺迪國際機場（JFK）通報，有220個航班取消，波士頓洛根國際機場（Logan International Airport）也有250個航班取消。

美國國家氣象局表示，目前最高的降雪紀錄出現在紐約州鄰近加拿大邊界的奇克托瓦加鎮（Cheektowaga），積雪厚達18英寸。



在麻薩諸塞州，厚厚積雪使得數百所學校停課，但紐約市四處都有鏟雪車，市長亞當斯（Eric Adams）下令公立學校繼續上課。

亞當斯說，「孩子們需要上學」，學校曾因疫情而停課許久；「我們沒有更多時間可以浪費。讓孩子待在家裡的長期影響，會在未來數年間出現。」

新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）宣布進入緊急狀態，部分學區稱今天是「下雪日」。

墨菲在推特發文說：「我們呼籲新澤西民眾不要開車上路，持續關注氣象動態，並保持安全。」

根據美國國家氣象局，冬季風暴警報發布對象也包含緬因州。

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