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明全台有雨　強冷空氣南下時間曝！急凍5天探8℃

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，周一至周二清晨降雨範圍擴大，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部也有零星短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，周二強冷空氣南下，周三清晨氣溫已降至最低，中部以北平地最低氣溫約在9度左右；周三至周六因強輻射冷卻加成，新竹以南至嘉義清晨仍有8至10度低溫。

氣象局觀測，今天（9日）清晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉、苗栗縣西湖和頭屋的11度。氣象局表示，今東北季風影響，北部、東北部及東部整天涼冷，其他地區早晚亦涼；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區則為多雲的天氣；氣溫方面，預測夜晚清晨低溫在西半部及東北部13至15度，東部及東南部16至18度，白天高溫在北部、東北部及東部18到20度，中南部及東南部23至27度。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周一至周二清晨東北季風稍減弱，氣溫略回升；周二白天起則是強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，周三至周六持續受到強冷空氣的影響，中部以北及東北部天氣都偏冷，其他地區早晚亦冷，請做好保暖禦寒的措施；預估周三清晨是強冷空氣最強的時間，台南以北及東北部地區低溫只有10至12度，沿海空曠地區及近山區的平地、河谷氣溫可能會更低一些。

氣象局說，水氣變化方面，周一至周二清晨，由於華南雲雨區東移，水氣增加，降雨範圍擴大，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部也有零星短暫雨；周二白天起至周六在強冷空氣影響的期間，降雨主要分布在迎風面北部、東半部地區，中部山區也可能有零星雨，其他地方則大多為多雲到晴的天氣；周二清晨之前，3000公尺以上高山若低溫能與水氣相配合有降雪的機會。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今受東北季風影響，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，北部多雲、中南部晴時多雲，北台涼冷，中南部白天舒適早晚冷，日夜溫差大；周一清晨冷，白天起東北季風減弱，氣溫微升，西晴東偶雨。

▼周二強冷空氣南下。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

吳德榮提醒，周二強冷空氣南下，北台氣溫遽降、愈晚愈濕冷，其他地區氣溫亦逐漸下降，北、東轉有局部雨，中南部雲量略增；周三清晨氣溫已降至最低，台北氣象站約可降至12度上下，中部以北平地最低氣溫則約在9度左右。

吳德榮分析，周三白天起至周六晨，強冷空氣稍減弱，大氣轉乾，西晴、東偶有零星降雨的機率，白天陽光下或不覺冷，夜間因強輻射冷卻加成，早晚氣溫很低，新竹以南至嘉義清晨仍有8至10度的平地最低氣溫，日夜溫差很大，應注意保暖及防寒；周六白天起冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴東偶雨。

吳德榮表示，至於高山降雪的條件，周二大約2000公尺的太平山將逐漸降至零度，伴隨水氣，有降雪機率，周三白天起氣溫漸升，降雪條件轉差；3000公尺以上高山，未來一周低溫大都可降至零度以下，水氣條件則未盡理想，合歡山、雪山雖稍優於玉山，但期間仍有乾濕變化，何時能順利降下瑞雪？得持續觀察。

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