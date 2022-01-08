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下週強冷空氣來襲！北台濕冷驟降9℃　新竹以南接力激凍

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到東北季風影響，白天東半部、大台北東側有雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

受到東北季風影響，今晨最低溫出現在苗路公館12.6度，白天東半部、大台北東側有雨，下週二強冷空氣報到，北台灣溫度驟降，最低僅剩9度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(8)日白天起至明(9)日受東北季風影響，東半部、大台北東側偶有局部短暫雨的機率，北部多雲、中南部多雲時晴；北台涼冷，中南部白天舒適、早晚涼冷。

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今日各地區氣溫：北部13至20度，中部13至26度，南部14至27度，東部14至25度。下週一(10日)東北季風減弱，氣溫略升，西晴東偶雨。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲下週二強冷空氣南下，低溫降至9度。

下週二(11日)強冷空氣南下，北台氣溫遽降、愈晚愈濕冷，其他地區氣溫亦逐漸下降；北、東轉有局部雨，中南部雲量略增。下週三(12日)清晨氣溫已降至最低，台北市氣象局約可降至12度上下，北台平地最低氣溫則可降至9、10度。

下週三白天起至週五(12至14日)強冷空氣略減弱，北台冷，中南部早晚冷；西晴東偶雨；西半部因「輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，新竹以南至嘉義清晨仍有9、10度的平地最低氣溫，應特別注意保暖及防寒。

至於高山降雪的條件，下週二大約2000公尺的太平山將逐漸降至零度，伴隨水氣，有降雪機率，下週三白天後氣溫漸升，條件轉差。3000公尺以上高山，氣溫大都可降至零度以下，水氣條件則合歡山、雪山優於玉山，但期間還有乾濕的變化，得繼續觀察。

▼今(8日)晨4：30紅外線雲圖顯示，中層雲即將通過(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，中部以北及東側海面仍有弱降雨回波(中圖)；今晨中部以北有局部少量降雨，山區較明顯(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 
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