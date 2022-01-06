罕見冬雷響！冰雨砸全台「冷氣團來了」　一張圖看3變天急凍12°C

▲黃海海面出現冷平流雲系逐漸南移，感受明顯降溫 。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

冬雷響起！中央氣象局預報員王君賢表示，受東北季風及南方雲系北移影響，北台灣明顯降溫，其他地區早晚偏涼，明天（7日）仍濕涼，各地雲量多、下雨機率提高，今天是降溫過程，清晨北部地區下探14度，中南部也只有13至15度、花東約17度，到9日（周日）前氣溫偏涼，中部以北、東半部下雨機率高，南部也有零星降雨。預估11日（下周二）恐有大陸冷氣團南下。

氣象局指出，今天受東北季風增強影響，黃海海面出現冷平流雲系，並逐漸南移，各地天氣較涼，受中高層偏南風帶來南方雲系影響，全台雲量較多，降雨大多位於迎風面的北部、東半部，有局部短暫雨，午後中南部也開始有零星降雨。受這波南方雲系影響，6、7日（周四、五）北台灣、東台灣局部雨，中南部雲多偶雨，到9日（周日）前北東部濕涼，中南部早晚涼。

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天氣風險公司也指，今天是典型的東北季風環境，不過高空有些許不穩定環境通過，以及南方雲系北上供應水氣，中部地區有明顯的雲雨帶發展起來，閃電監測網偵測到不少閃電訊號，沒有明顯的天氣系統影響卻能夠生成雷雨胞，是一次少見的經驗。

▼5日「小寒」後，台中出現罕見冬雷響。（圖／中央氣象局）

▼南方水氣北移，全台降雨機率提高。（圖／NCDR）



▼下周將有冷氣團報到，北東濕冷。



氣象局預報，7日全台雲量偏多、都有降雨，北台灣整天感受涼冷，中南部也稍涼，白天高溫在北部、東北部為17到19度，整天不超過20度，中部也來到21度左右，感受偏涼，花東21到24度，南部依舊可以來到25度，夜晚低溫各地下探14至18度。

預計8、9日（周六、日）仍受東北季風影響，北台灣較涼、其它地區早晚也涼10日（下周一）東北季風減弱、氣溫回升約1度。氣象局表示，11日起則有一波強冷空氣南下，12、13日（下周三、四）受強度接近冷氣團影響，中部以北及東北部偏冷，其它地區早晚冷；冷氣團影響期間，降雨主要集中迎風面的北部、東半部地區，中南部位於背風側，恢復多雲到晴的天氣。

下周強冷空氣多冷？吳德榮則分析，11、12日這兩天最強，目前電腦模擬強度，歐洲模式模擬，大概達到大陸冷氣團強度，台北市低溫約12至14度，其他地區平地可能有10度，美國模擬的強度則更強。今天入夜後氣溫開始下降，明天北台灣濕濕涼涼、中南部也能感覺氣溫下降，到周末北台灣稍微回溫，水氣減緩，僅剩東半部還有下雨，西半部轉晴，中南部回暖，10日在下一波冷空氣之前有短暫回暖，11日越晚越冷，大台北有12度低溫，沿海空曠地區有機會下探10度。

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