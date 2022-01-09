雙北探8℃！強烈冷氣團恐襲急凍5天　最低溫時間曝

▲氣象局表示，周二白天開始強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／台北報導

強冷空氣將在周二報到，天氣風險公司總經理彭啟明今天（9日）提醒，周三清晨是最冷的時候，台北市、新北市有機會下探8-12度。

彭啟明在臉書說，很多朋友在問，這波最冷會幾度啊？怎麼有的電視說8度、有的9度、有的10-12度？

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▲▼周三清晨預估各地低溫。（圖／翻攝彭啟明臉書）



彭啟明表示，台灣很小，但地形很複雜，所以說周三清晨在台北市、新北市8-12度都有機會，但12度上下指的是台北站或板橋站測站的溫度，8-10度可能是郊區空曠的低溫，或是有點高度的丘陵地方，大家接收訊息的時候可以分辨一下。

彭啟明提到，因為每個人住的環境、高度不同，可以用居家附近某一個測站做代表，或是以台北站做代表，上下加減幾度當成你家的溫度來做預防；至於報到最低的溫度，通常也不知會發生在哪裡，有時候是在高速公路旁或某個自動站，參考就可以了，不需要太過在意。

中央氣象局預報員陳伊秀分析，周二白天開始強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，預計將連冷5天，至周六均受冷氣團影響；周二白天強冷空氣南下，北部高溫不升反降，預估周二晚間至周三清晨最冷，屆時台南以北至東北部低溫下探10至12度，局部山區、沿海空曠地區不排除更低；白天北部高溫均不超過15度，中南部則在18至20度。

陳伊秀說，周二至周三冷空氣強度有機會達到強烈大陸冷氣團，但預計周四開始低溫會略回升，但強度仍會達大陸冷氣團等級；周四至周五間，台南以北至東北部低溫仍在13至15度左右，白天高溫同樣略回升可來到17至18度。