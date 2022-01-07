台北市大雨特報！　下週「冷氣團」來襲激凍9℃

▲今晨台灣海峽有中雲移入，嘉義以北有雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今晨台灣海峽有中雲移入，嘉義以北有雨，氣象局針對台北市發佈大雨特報。今晨本島最低溫出現在新北石門富貴角12.6度，下週二強冷空氣來襲，有機會達到強烈冷氣團標準，低溫驟降僅剩9度。

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▲台北市大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(7)日東北季風及中層雲系影響，嘉義以北及東半部有局部雨，南部亦有局部短暫降雨的機率，3500公尺以上高山有飄雪機率。今日嘉義以北涼冷，南部白天舒適、早晚涼冷。各地區氣溫：北部13至18度，中部13至23度，南部14至25度，東部13至24度。

最新模式模擬顯示，明(8)日、下週(9)日中層雲遠離，仍受東北季風影響，東半部、大台北東側偶有局部短暫雨的機率，西半部多雲時晴。下週一(10日)東北季風減弱，氣溫回升，西晴東偶雨，晚起雲量增多，降雨機率逐漸提高。

▲下週二(11日)強冷空氣南下，北台氣溫遽降、愈晚愈冷。

最新歐洲模式模擬顯示，下週二(11日)強冷空氣南下，北台氣溫遽降、愈晚愈冷，其他地區氣溫亦逐漸下降；北、東有局部雨，中南部多雲時晴。下週三至週五(12至14日)強冷空氣籠罩，北台冷，中南部早晚冷；西晴東偶雨。

歐洲模式模擬為「大陸冷氣團」(12度<台北市氣象局低溫≦14度)的機率最高，也有調整為「強烈冷氣團」(10度<台北市氣象局低溫≦12度)的機率；平地最低氣溫約可降至9、10度。而美國模式(GFS)的模擬強度則比歐洲模式還強。由於理論上的限制，各國模式仍在持續調整，應繼續觀察更新的模擬。

▼今(7日)晨4：30紅外線雲圖顯示，台灣海峽有中雲移入台灣，迎風面有中低雲(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，中部以北、台灣海峽及東側海面有降雨回波(中圖)；嘉義以北及花蓮以北已有明顯降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）