瘋搶打第3劑　4疫苗庫存數量曝！這牌剩最少

記者陳俊宏／綜合報導

國內疫情升溫，指揮中心拍版縮短新冠疫苗第三劑間隔至12周，符合資格者增加也跟著出現搶打潮。而目前國內還有800多萬劑疫苗，其中AZ約120萬劑，莫德納、BNT和高端各約250萬劑。

指揮中心7日宣布，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，第三劑追加劑間隔即起縮短為至少12周，已接種兩劑疫苗滿18歲民眾適用，如果前兩劑接種mRNA疫苗（如Moderna、BNT）或蛋白質次單元疫苗（如高端），追加劑可以選擇接種Moderna（半劑量）、BNT、高端或AZ疫苗；若以以AZ完成基礎劑，追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗。

▼許多人踴躍預約接種第3劑疫苗。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

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然而，8日就傳出有診所預約電話被打爆、疫苗地圖網站當機、北市預約系統一度癱瘓等狀況。指揮官陳時中強調，疫苗數量絕對足夠，到月底還有約700~800萬劑，有可能是剛轉換，部分診所預約留量還留在以前概念，等到一定的人才給打，現在是希望人到就打。

1922疫苗預約平台於第18期預約之後暫停，陳時中當時說，等未來又有接種高峰再評估重啟，如今行政院已指示評估。陳時中表示，經和地方衛生局討論，多數認為目前應該可以因應，但會再討論如果加入1922系統預約會不會更好。

《中時新聞網》報導，目前國內還有800多萬劑疫苗，其中AZ約120萬劑，莫德納、BNT和高端各約250萬劑。

▼第三劑間隔縮短至12周。（圖／指揮中心提供）