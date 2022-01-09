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第3劑該打什麼疫苗　醫點名這2牌：保護力最高

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心拍版縮短新冠疫苗第三劑間隔至12周，許多人思考第三劑要打什麼疫苗。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，打越多mRNA疫苗，抗體越高，30歲以下民眾若擔心心肌炎，第三劑可打BNT，其他人就打莫德納半劑，「副作用沒什麼啦，要打就要打到保護力最高的。」

沈政男8日在臉書指出，打了三針仍確診是這樣，如果第三劑打不滿一周，抗體還沒衝高，當然保護力還不夠，而即使保護力出現，頂多也是5、6成，因為這是Omicron。

沈政男說，預防重症當然有幫助，但現在的狀況是，兩劑疫苗對Omicron已經幾乎沒有感染保護力了；至於打了第三劑，感染保護力也不是非常理想，防重症跟防感染並不一樣，打了第三劑以後不容易有重症，但感染機會仍是不低。

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▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▼BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

沈政男認為，至於要打什麼疫苗，答案非常簡單，就是打越多mRNA疫苗，抗體越高，「副作用沒什麼啦，要打就要打到保護力最高的。」

沈政男表示，現在又有專家學者在講「與病毒共存」或「封城普篩」了，好像完全沒從台灣先前防疫經驗得到啟示；其實目前看起來，台灣對抗Alpha與Delta的防疫方式，依然對Omicron有效，否則不會至今只有10幾案例。

沈政男指出，30歲以下民眾，若擔心心肌炎，第三劑可打BNT，其他人就打莫德納半劑，「如果機場群聚與歌友會守下來，哥還是會等全劑莫德納。」

指揮中心7日宣布，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，第三劑追加劑間隔即起縮短為至少12周，已接種兩劑疫苗滿18歲民眾適用，如果前兩劑接種mRNA疫苗（如Moderna、BNT）或蛋白質次單元疫苗（如高端），追加劑可以選擇接種Moderna（半劑量）、BNT、高端或AZ疫苗；若以以AZ完成基礎劑，追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼第三劑間隔縮短至12周。（圖／指揮中心提供）

▲▼第三劑間隔縮短至12周。（圖／指揮中心提供）

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