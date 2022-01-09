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天津爆本土Omicron疫情　陸單日新增確診＋92

▲天津出現Omicron本土疫情。（圖／CFP）

▲天津出現Omicron本土疫情，大學生連夜進行核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（9）日公布，1月8日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例165例。其中，本土病例92例（河南、陝西、天津、浙江、廣東）。值得注意的是，天津2例新增病例經醫學檢測後證實感染新冠變種病毒Omicron，與此前發現的境外輸入Omicron尚不能確認為同一傳播鏈。

▲天津出現Omicron本土疫情。（圖／CFP）

▲天津2例本土Omicron確診傳播鏈仍待清查。（圖／CFP）

為應對Omicron病毒入侵，天津市新冠疫情防控指揮部昨（8）日晚間發出2022年1號通告，要求市民群眾非必要不離津；各級黨政機關、企事業單位等帶頭落實非必要不離津要求。通告要求，廣大市民要密切關注疫情變化，將公佈的陽性病例活動軌跡與自己活動軌跡及時進行比對，如認為自身有感染風險，要及時向所在社區報告，並配合核酸檢測、隔離觀察等措施。

據瞭解，天津市疾病預防控制中心昨（8）日深夜完成新增2例本土病例新冠病毒全基因組測序。經分析比對與大陸中央疾控中心確認，2例本土病例新冠病毒均屬於VOC／Omicron變種病毒（BA.1進化分支），屬同一傳播鏈，與天津市已發現的境外輸入病例Omicron變種毒株序列均不能確認為同一傳播鏈。

大陸各地疫情反覆，8日新增本土確診病例達92人，分布於5省市。包括河南56例（許昌市、鄭州市、洛陽市、安陽市、商丘市、滑縣）、陝西30例（西安市）、天津3例（津南區、南開區）；浙江2例（寧波市）及廣東1例（深圳市）。

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