Omicron下個蛋就走！桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

記者陳俊宏／綜合報導

桃園機場群聚感染擴大，8日再新增2例本土確診，桃機相關個案累積14起。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男說，歌友會與清潔員的家人，神奇的是，目前也都是陰性，而同車的同事卻是陽性，這代表什麼？家人之間未必會並肩同坐又促膝長談。他認為，這波群聚應該會「有驚無險」，大家不用太緊張。

沈政男8日在臉書表示，說機場群聚是什麼「多點爆發」、「有三條線」，其實就是「多點散發」而已啦，不然防疫旅館也是另外一條線嗎？Omicron就是會這樣到處鑽漏洞，下個蛋就走，但能不能繼續傳播下去，就看社區防疫強度了。

沈政男指出，比較日本最清楚，為什麼日本現在爆發了，台灣卻只有零星案例？注意，可見先前日本所謂「Delta變種病毒弱化」的說法，有幾分可信，否則不會與Omicron的傳播力差這麼多。

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▲▼桃機爆發群聚，貿東里活動中心里民排隊採檢 。（圖／記者陳煥丞攝 ）

沈政男說，台灣與日本或他國的差別就在於入境檢疫，「我們能把病毒擋在國門，這是最最關鍵的一步，一旦讓Omicron輕易放入社區，你就很難完全圍堵下來了。」

沈政男認為，隔離還是最重要，遠比疫苗重要太多！現在台灣開始要搶打第三劑，問題是到了產生足夠覆蓋率，然後每個人又產生足夠抗體，還要多久？打疫苗只是追加保險分啦，能做多少就多少，更重要還是用非疫苗方法圍堵，不讓病毒有活路可去。

「注意了，為什麼歌友會參與者上千人，初步篩檢只找出2、3人確診？」沈政男表示，講不出來了吧，那是因為大家大部分時候有戴口罩！而且那位清潔隊員沒有去吃飯，就只是打麻將。

▼行政院長蘇貞昌8日視察桃機。（圖／攝影中心攝）

沈政男指出，唱歌與打麻將，大家會不會戴口罩？依照指揮中心現在的規定，需不需要？反正就是口罩有效降低R值了，不然以歌友會的群聚盛況，絕非如此。

沈政男說，機場群聚最早在12月24日傳出，至今已傳了2、3輪，若只有10幾個案例，那麼R值約是2.5；Omicron的R0值約是10，而台灣現在就能降下3、4倍，從這樣的R值來看，只要在10天到兩周內發現確診者，大概就只傳了10幾、20例，那麼疫情還是可以控制。

沈政男提到，本來機場人員說是不要普篩，現在又要了，其實以先前的陽性率來說，頂多就是再發現零星案例；至於歌友會與清潔員的家人，神奇的是，目前也都是陰性，而同車的同事卻是陽性，這代表什麼？家人之間未必會並肩同坐，又促膝長談。

沈政男認為，這一波機場清潔員的群聚，應該會有驚無險，大家不用太緊張，但必須從接連旅館與機場群聚體會，這些是防疫「玄關區」，一定要在這裡把病毒撈起來，不能讓它們進到家裡。

►本文獲得沈政男醫師授權。