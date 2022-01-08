桃機緊急篩9千人 「蔡英文出席造勢」　國民黨：保證疫情零風險？

▲蔡英文替林靜儀站台。（圖／翻攝民進黨直播）



記者蔡文鈴／綜合報導

桃機疫情持續延燒！但蔡政府仍執意幫忙助選，今（8）日將北、中往返幫無黨籍立委林昶佐、台中第二選區補選候選人林靜儀站台。對此，國民黨文傳會主委凌濤抨擊，蔡英文身為總統，帶頭做「防疫壞榜樣」；出身醫界的賴清德怠忽職守拚選舉，難道是賭上政治生命保證疫情零風險？還是自證正副總統是防疫冗員，有沒有坐鎮中樞都沒差？「蔡英文總統、賴清德副總統應立即取消造勢站台、回歸防疫工作。」

凌濤抨擊，Omicron叩關國門，桃園群聚事件至今已累計14人確診、今年以來累計境外移入254例，桃園市長鄭文燦承認機場有多條傳播鏈，衛福部長陳時中坦言有社區感染，北北基桃已經停止探病，桃機擴大篩檢9000人，致命的國安危機隨時會來襲，而民進黨上樑不正下樑歪，除了蔡英文、賴清德仍奔走拚選舉，高雄市長陳其邁也忽略昨日是高雄一家四口遭酒駕撞擊一死三傷悲劇的告別式，竟然還有空北上挺林昶佐，難道「震怒修法」演完就不用辦正事了？還是陳其邁把挺政治利益放在高雄人民的安危之前？而民進黨竟還在立法院阻擋國民黨團提案酒駕修法，又究竟為誰護航？

凌濤表示，台灣正在跟Omicron爆發臨界點賽跑，我國有600萬人以上符合施打第三劑資格，全台政府機關正手忙腳亂、腳步不一，蔡英文、賴清德連日臉書發文關心選舉比關切疫情還要多，兩人明知疫情險峻，亟待政府規劃施打作業，卻還高看選舉利益勝過人民性命，相較行政院長蘇貞昌發現事態嚴重緊急取消輔選投入防疫，蔡英文、賴清德仍跑輔選，未來恐將被人民死當。

凌濤呼籲，台灣不能因為執政黨行政怠惰、草菅人命，再陷第二次的「3+11」慘劇，而綠營直轄市長陳其邁、鄭文燦輪番上陣站台，就是不顧防疫的表現更是最壞示範，難道挺「雙林」代價，是台灣人民要承擔染疫的風險？蔡英文、賴清德應立即取消造勢站台、回歸防疫工作，民進黨是不是眼裡只有選戰利益，今晚全民都在看！

總統蔡英文、副總統賴清德今晚將到台中，幫林靜儀站台，造勢晚會原安排林靜儀分別與蔡英文以及賴清德大進場，但考量疫情升溫，林靜儀陣營稍早宣布，原訂大進場取消，以減少接觸。