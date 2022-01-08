綠委提增設「青年副院長」低於30歲　PTT炸了：世界奇觀

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民進黨提案「增設青年副院長」低於30歲　PTT炸了：世界奇觀

▲▼民進黨籍立委蔡易餘。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委蔡易餘等人提案修憲，政院增設「青年副院長」。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

立法院臨時會近日啟動修憲工程，民進黨立委蔡易餘、伍麗華、何志偉提案，行政院增設年齡小於30歲的「青年副院長」。提案內容曝光後，掀起許多鄉民傻眼直呼，「這個修憲真的是世界奇觀」、「國民黨不敢貪的，民進黨絕對敢」。

民進黨立委蔡易餘、伍麗華、何志偉等人提出「中華民國憲法部分條文修正草案」，修憲提案內容主張，行政院新增1名青年副院長，立法院增設1席首席副院長，副院長從1人增為2人。
   
修憲草案內容指出，18歲公民權是世界潮流，增設行政院青年副院長制定青少年相關政策，有益青少年進入職場、促進社會進步、經濟繁榮及科技創新；而增設立法院副院長，有助於代表國會推動「國會外交」，立法院首席副院長則代理院長職務，避免多名副院長造成職務不清。

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▲▼立法院修憲委員會 民進黨立委合影秀修憲提案書 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院修憲委員會 。（圖／記者屠惠剛攝）

針對民進黨立委提案增設政院「青年副院長」，引起許多批踢踢網友罵聲一片，「酬庸的位子又增加了」、「這個修憲真的是世界奇觀」、「好爽，又多一個可以領9萬以上的覺青」、「酬庸從年輕做起」、「國民黨不敢貪的，民進黨絕對敢」、「這茲事體大，拜託不要隨便開玩笑」。

還有許多網友嘲諷，「青年副總統也來一個吧，笑死」、「修酒駕法遙遙無期搞這些倒是特別快」、「酒駕修了沒，垃圾民進黨」、「增設青年副總統從20歲開始，每10歲多一個」、「政府一堆莫名其妙的部門還不夠欸」、「吃相也太難看」。

更有網友認為，「年輕人過早接觸權力就會越早開始腐化，絕對的權力使人絕對的腐敗，哪怕是心智成熟飽經歷練的政治老鳥也禁不起長年誘惑，所以各國憲法才會對參政執政訂下法定年齡限制，這是基於國家利益社會穩定健全發展考量，培養參政人才當然要積極，但是可以從參與黨務開始，貿然把年輕人才推入權力漩渦，對這人不但不是福，對國家也是個禍端」

▼鄉民全炸鍋！（圖／翻攝批踢踢八卦板）

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