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送愛心到偏鄉　獅子會贈20把小提琴給台中博愛國小

▲▼ 臺中市世界級和平獅子會捐贈20把小提琴給博愛國小。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

台中市世界級和平獅子會捐贈20把小提琴給和平區的博愛國小 。（圖／記者哈勇嘎奧攝，下同）

記者哈勇嘎／台中報導

愛心不落人後，臺中市世界和平獅子會以及臺中市世界獅子會，8日下午在臺中市谷關遊客中心前舉辦公益音樂會「40度C的夢想-山谷午後音樂響宴！」活動，並捐贈獎學金及把小提琴給偏鄉的學校，現場並舉行義賣活動全數所得將捐給幼安教養院。

▲▼ 。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

活動現場由臺中市世界和平獅子會會長尹敬倫代表致贈各2萬元的獎學金給臺中市立石岡國民中學太鼓隊、財團法人苗栗縣私立幼安教養院，以及20把小提琴給臺中市和平區博愛國小德芙蘭室內弦樂團、40份公益物資給弱勢家庭。尹敬倫說，山區學校資源較少，之前得知博愛國小德芙蘭室內弦樂團的小提琴有許多有損傷，為了能夠讓他們能夠順利學習，所以藉此活動來捐贈把小提琴給學校，現場也有義賣攤位，義賣所得二萬多元也將全數捐給幼安教養院。香希望這一場音樂活動，能夠像溫暖的陽光一般，撒落這座美麗的山城，保護臺灣最美的原民文化，照耀偏鄉孩童的夢想。

▲▼ 。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

活動中臺中市立石岡國民中學太鼓隊，於現場打奏太鼓為活動拉開精彩的序幕，緊接著臺中市和平區博愛國小德芙蘭室內弦樂團以及財團法人苗栗縣私立幼安教養院輪番上陣帶來的精采的舞臺表演。▲▼ 。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

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