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恐怖畫面曝！音樂老師按喇叭被狂追逼車　喊14聲對不起仍遭砍濺血

記者陳雕文／新北報導

新北市三重一名音樂老師6日晚間9點多，開車行經正義北路時發現隔壁車道的休旅車靠很近，他輕按2聲喇叭示警，沒想到下一秒休旅車從後頭追來，接著一名惡煞上前拉開轎車門，一邊幹譙一邊揮刀，音樂老師連喊14聲「對不起」求放過，左手仍被砍傷，後來他頂著血流入注的傷口開車就醫。

▲音樂老師被砍。（圖／翻攝自音樂老師臉書）

▲音樂老師外型帥氣體格健壯，無端遭到砍傷。（圖／翻攝自音樂老師臉書）

36歲陳姓音樂老師畢業於淡水基督書院音樂系，主修小提琴，副修鋼琴，案發當時開車行經正義北路往龍門路方向，白色休旅車從外側車道切進來，他按2聲喇叭示警，沒想到對方長按喇叭並開始追車、蛇行逼車。

▲▼糾紛。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲休旅車（紅圈）行凶後加速逃逸。（圖／記者陳雕文翻攝）

後來雙方在路口停等紅燈，27歲鄭姓休旅車駕駛持刀下車，陳男看後照鏡發現了鄭男，趕緊低頭確認車門是否鎖好，結果不小心按到了開鎖鍵！下一秒鄭男把車門拉開，邊罵髒話邊揮刀！

▲▼縫合。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲▼傷者就醫縫合，音樂之路差點被斷送。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲▼縫合。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

從行車紀錄器畫面可知，陳男居於下風只能不斷道歉求放過，過程中閃避數刀，後來左手腕中刀噴血，鄭男才罷休離開，警方獲報後立即調閱監視器，鎖定鄭男的位置，在8日下午於五股將其逮捕歸案，訊後依妨害自由及傷害等罪嫌移送地檢偵辦。

被砍的陳男餘悸猶存說，「因傷口太深，原本要進行全身麻醉才會比較不痛，但醫生考量我是靠音樂為生、靠手吃飯的人，臨時改局麻，為的是在縫補的過程，時刻注意我手指縮張的能力，這過程真的非常難熬，原本預判3公分的傷口結果沒想到是5公分，傷口處旁邊都是重要的神經肌腱，醫生說傷口的肌肉有40%受到傷害，我的音樂生涯有可能到此為止」。

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