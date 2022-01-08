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她赴叢林離奇失蹤　「出浴偷拍片」曝！警一看受驚：河裡全是鱷魚

記者張寧倢／綜合外電報導

美國31歲女子米蘭達羅莎（Paola Marie Miranda-Rosa）去年12月中旬前往威基瓦河（Wekiva River）游泳，沒想到竟從此消失，只留下她的座車。最近有遊客提供了一段「偷拍影片」，只見她愜意地泡在水中、緩緩游動，警方看完宛如美女出浴的畫面後卻倍感震驚，因為這個地點是當地知名的一條「鱷魚河」。

▲▼美國奧蘭多一名31歲女子米蘭達羅莎（Paola Marie Miranda-Rosa）在威基瓦河中游泳後蹤，可能已遭到鱷魚襲擊喪生。（圖／翻攝自Facebook／Osceola County Sheriff’s Office）

▲美國奧蘭多31歲女子在威基瓦河中游泳後失蹤，路過遊客的一段「偷拍影片」揭示了她可能已遭到鱷魚襲擊。（圖／翻攝自Facebook／Osceola County Sheriff’s Office）

根據《福斯新聞》、《每日星報》報導，米蘭達羅莎2021年12月17日曾在家中與母親和叔叔共進午餐，隔天便前往奧蘭多北部的威基瓦泉州立公園（Wekiwa Springs State Park），不料卻從此離奇消失，至今已將近4周。警方21日在附近發現她的座車，也把整座州立公園搜索遍了，卻仍無法鎖定確切失蹤位置，直到最近一名徒步健行的遊客提供了一段「偷拍影片」。

報導指出，警方公開了這段影片並表示，這是目前已知她失蹤前的「最後身影」，但不排除還有其他遊客也看到了米蘭達羅莎，呼籲目擊者提供線索。令警方擔憂的是，影片中的羅莎雖然彷彿森林中美女出浴，正在愜意地游泳，但其實這條威基瓦河卻是當地知名的「鱷魚河」，經常有鱷魚出沒。2015年就曾有一名女子被河中鱷魚咬掉手臂，引發外界擔心，米蘭達羅莎已經遭到鱷魚襲擊才會失蹤至今。

▲▼美國奧蘭多一名31歲女子米蘭達羅莎（Paola Marie Miranda-Rosa）在威基瓦河中游泳後蹤，可能已遭到鱷魚襲擊喪生。（圖／翻攝自Facebook／Osceola County Sheriff’s Office）

▲米蘭達羅莎的家人深信她仍然活著，呼籲民眾提供更多可能的線索。（圖／翻攝自Facebook）

目前警方已動用無人機、船隻、潛水攝影機、警犬與騎馬的義警等，從陸、海、空多方面展開搜索行動，希望能早日發現米蘭達羅莎的蹤跡。

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