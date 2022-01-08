查族譜驚見「跟老公有血緣關係」！結婚1年變禁忌戀　人妻崩潰求助

▲ 女子發現自己和老公有親戚關係，上論壇向網友求助。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名女網友和丈夫結婚約一年，育有一個孩子，發現丈夫有部分原住民血統後忍不住好奇，開始調查對方的族譜，一步步往上追溯，竟發現自己和丈夫是有血緣關係的遠房親戚，頓時不知該怎麼辦，只好上網求助，掀起網友討論。

《每日星報》7日報導，女子日前在網路論壇Reddit上發文說明，她對丈夫母親那邊的家庭族譜做了一些研究，發現他的高祖父是塞米諾爾族印第安人（Seminole Indian），祖母也出生在奧克拉荷馬州的塞米諾爾族領地，接著繼續往上追溯，沒想到竟在丈夫的族譜上看見自己母親原生家庭的姓氏，令她嚇了一跳。

女子進一步發現，丈夫母親的祖先出生在奧克拉荷馬州的奇克索人（Chickasaw）領地，她靈機一動，開始查看自己母親的族譜，果真找到二個家族共同的成員，也就是她的高祖母、丈夫高祖父的阿姨。這令她馬上想到，婆婆第一次見到她時便對她說道，「我覺得她是我的一部份」，現在想起覺得十分有趣。

發現與丈夫之間的血緣關係令這名女子有些錯愕，起初不知該如何是好，不過事到臨頭「已經回不去了。我們已經結婚，還有個女兒。世界真小。」

這則貼文在Reddit上獲得不少關注，網友紛紛留言表示，「這沒什麼，別因此崩潰」、「你身邊的很多人其實都是你的遠親，這很難避免」、「我能理解這件事剛開始會讓你感到不安，但你的孩子族譜會很有趣」、「我跟我老公也做過這種事，後來發現我是他最好的朋友的遠親」。

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