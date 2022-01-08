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住院飆升！紐約51%患者「在醫院染疫」　CDC主任：Omicron高峰未到

▲▼ 美國疫情。（圖／路透）

▲ 跨年期間累積的病例導致美國日前創下單日破百萬確診的新紀錄。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠疫情不見好轉，新變種Omicron導致平均日增確診數連10天創新高，住院數飆升為各地醫院帶來龐大負擔。因其他疾病入院卻意外染疫的個案不斷出現，在紐約市已經佔整體住院患者一半以上。但官員坦言，美國Omicron疫情尚未達到高峰。

去年12月下旬以來，Omicron迅速取代Delta，成為美國主要毒株。儘管專家認為，Omicron可能不如此前其他變種病毒致命，病症較輕，仍導致住院數持續增加。衛生官員警告，確診者大量出現可能為醫院系統帶來壓力。部分醫院因人力不足，已經相當緊繃。

美國疾病控制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）7日表示，「我認為我們還沒看到美國的疫情高峰」，各項數字仍在上升。

根據《路透社》統計，美國6日通報66.2萬人確診，達到史上日增病例第4高，且在3天前才創下單日破百萬確診的驚人紀錄。截至6日的七天平均日增確診數為57.7萬例，連續10天創新高，住院患者也有近12.3萬人，逼近去年13.2萬例的最高紀錄。死亡數則較為穩定，七天平均日增1400例死亡，遠低於去年的紀錄。

除因染疫入院的個案以外，住院患者也包括因其他問題入院治療，卻在住院期間感染新冠病毒的偶發性病例。疫情爆發以來，偶發性感染持續發生，但Omicron迅速傳播可能導致情況加劇，且住院數飆升已經導致美國近一半州份延後非緊急性手術。

在疫情嚴重的紐約州，州長霍楚（Kathy Hochul）7日公布住院數據，可見多達4928名患者起初非因染疫入院，佔整體住院患者的43%，其餘6620例則是因新冠病毒或併發症入院。紐約市非因染疫入院的住院患者則有3060人，佔整體的51%。霍楚說明，「州政府正努力推廣檢測、疫苗、加強劑及戴口罩，以應對冬季病例激增」，呼籲民眾同心協力戰勝疫情。

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