19歲世界射擊冠軍離奇亡！「彎腰撿彈殼」中彈倒地　友人崩潰目睹

▲吉利撿彈殼發生意外死亡。（圖／翻攝自IG，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利19歲世界青年射擊冠軍吉利（Cristian Ghilli）6日與友人前往林區打獵，沒想到卻在返家前彎腰撿子彈彈殼時，不慎朝自己腹部開了一槍，在場友人聽到槍響目睹全程。儘管吉利事後被緊急送醫，但仍於當晚傷重不治。

綜合Italy24 News、每日郵報報導，吉利6日前往比薩省的蒙泰卡蒂尼瓦爾迪切奇納（Montecatini Val di Cecina）林區，與一群朋友結伴狩獵，隨著狩獵行程進入尾聲準備啟程回家，吉利彎下身撿起地上的彈殼。豈料就在這一瞬間，他意外朝自己腹部開了一槍，傷勢嚴重，當場倒地。

目睹這一幕的友人趕緊衝上前協助，同時撥電話求救，2輛救護車獲報後趕抵現場，救護人員先在現場給予緊急處置，接著把吉利前往當地醫院。只不過，儘管吉利接受緊急手術治療，院方試圖止血，但最終仍無法挽救他的性命，吉利於6日晚間10時左右過世。

吉利是世界青年飛靶射擊冠軍（skeet shooting），出生於2002年。事實上，他2021年5月才在克羅埃西亞歐洲錦標賽獲得個人、團體、混和團體的金牌，10月在秘魯利馬舉行的世界盃奪得佳績；面對吉利的過世，義大利射擊聯盟主席羅西（Luciano Rossi）致上慰問之意。



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