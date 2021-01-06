邱創煥苦學有成傳承美德　生前創辦弘揚社會道德獎學金勉清寒學童

▲從愛起飛！弘揚社會道德文教基金會獎學金 助500位清寒學童。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄)

▲弘揚社會道德文教基金會為已故的前考試院長邱創煥(圖右)所創辦，他自己就是出身農村貧戶苦學有成的楷模。（圖／弘揚社會道德文教基金會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

身處工商資訊發達的快時代，物質生活雖大幅改善，傳統家庭倫理及社會公德卻逐漸淡化，甚至與東方傳統文化背道而馳。有感於儒家倫理所強調的孝道、誠信、勤儉等精神都是維持社會、法律制度的重要支柱，弘揚社會道德文教基金會樂當新時代社會價值觀領航員，特別關注出身清寒但仍維持良好品德的學生頒發獎學金肯定，鼓勵孩子們不為外界環境動搖，持續保持正向心態、樂於學習。

▲創辦人邱創煥生前認為孝順是很重要的品德，因此特別頒發獎學金幫助孝順卻認真向學的清寒家庭學生。

弘揚社會道德文教基金會董事長邱佩琳分享，基金會創辦人為其父親，也就是去年仙逝的前考試院長邱創煥先生，生前堅信「百善孝為先」，認為孝順是很重要的品德，因此在民國83年創辦基金會之初，主要針對家庭和睦、孝順誠信聞名鄉里的家庭代表進行公開表揚，希望透過此方式喚醒國人重視傳統倫理美德。

▲重視孝道的邱創煥生前常陪伴父親。

▲邱創煥格外重視家庭倫理與孝順美德，一家相處和樂融洽。

▲貧窮農村家庭出身的邱創煥靠勤學不倦翻身，成為台灣政治史上重要人物之一。

然而，出身彰化農村的邱創煥，幼時因家貧需分擔家計而放棄升學僅有小學畢業，直至27歲才如願就讀初中，雖然晚了別人很多，卻透過勤學苦讀在28歲那年，同時考上4種高普考考試，最後更取得政大碩士學位，其不為外在環境影響志向，最終順利達成人生目標的精神令人敬佩。

也因此，邱創煥格外心疼那些很孝順卻沒有良好家庭生活環境的學生們，特別在擔任基金會董事長任內通過「助學圓夢計畫專案」幫助需要幫助的學生就學。該計畫針對全國三學程（國小、國中、高中）雖家境清寒但成績優秀且具良好品德的學生發放獎學金，勉勵孩子們在快時代不忘保有正直、善良的熱忱，只要肯努力向學，對人生抱持樂觀正向的意念，未來一定能有所成就、甚至可以報效國家。

▲前副總統蕭萬長讚許邱創煥本身就是倫理美德的楷模。（圖／翻攝自總統府新聞）

▲前副總統蕭萬長曾親自出席弘揚社會道德文教基金會表揚大會。（圖／翻攝自總統府新聞）

過去弘揚社會道德文教基金會若舉辦表揚大會，現場往往政界名人冠蓋雲集，同心肯定基金會的立意良善與獲獎者的美德善行能促進社會提升心靈內涵。已故的前總統李登輝先生就曾讚賞此獎「推動家庭和睦、淨化社會風氣，得獎者躬行孝悌、行孝濟世、敦親睦鄰等均足以表率群倫，激發人性的光輝，導正現代化社會應有的價值觀」；前副總統蕭萬長也曾在任內出席表揚大會時，讚譽邱創煥本人就是很好的道德榜樣，其勤勉向學的精神值得年輕人效法與學習，並肯定弘揚社會道德文教基金會的初心，期許獲獎學生能夠發揮標竿的作用，在學業有成之後，不忘傳承經驗，造福人群，讓國家社會更美好。

▲弘揚社會道德文教基金會董事長邱佩琳希望更多人一起加入幫助孩子的行列。

邱佩琳表示，基金會至今已累積幫助超過500位孩子，每年收到孩子們的感謝信表達他們對未來的嚮往且願意更加努力的回饋，都覺得相當感動。本屆收到全國各地低、中低收入孩子的申請書多達325封，每個孩子的故事都相當感人，因此經評選委員討論後追加一倍的名額，針對國小、國中、高中各發放10名，然而目前弘揚社會道德文教基金會規模有限，能幫助的人數不多，未來希望能有更多人願意參與，給孩子鼓勵與機會，幫助更多真正需要幫助的學生。



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