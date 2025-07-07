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【東森傳愛助更生】用生命說故事！阿凱以行動啟發青少年走上重生之路

▲阿凱以行動啟發青少年走上重生之路。（圖／阿凱提供，下同）

▲正能量推手阿凱，在東森集團總裁王令麟的扶持下，出版《重生效應》，一步步翻轉人生。（圖／阿凱提供，下同）

記者黃稜涵／綜合報導

從更生人到重生導師，正能量推手阿凱（張登凱）持續以親身經歷走進監所、育幼院與社福單位，實踐「用生命影響生命」的信念。6月17日，他來到土城少年觀護所，面對60位青少年學員，真摯分享他如何在信仰的力量與東森集團總裁王令麟的扶持下，走出陰霾、出版《重生效應》，一步步翻轉人生，成為一位持續付出、回饋社會的公益行動者。

「只要我們選擇做對的事，上帝就會派人來幫助我們圓夢。」阿凱真誠分享。他也向青少年分享今年參與電影《突破：3000米的泳氣》的心路歷程，坦言拍攝電影絕非易事，過程充滿挑戰與考驗，但正因如此，更值得用盡全力去投入、學習與堅持。他同時捐出多本勵志書籍，希望幫助青少年拓展眼界、激發思考，相信即使來自艱難背景，也有能力轉變人生、成為對社會有正向影響的人。

▲阿凱以行動啟發青少年走上重生之路。（圖／阿凱提供，下同）

▲▼阿凱再次受邀參與佳音電台《佳音電影院》節目。

▲阿凱以行動啟發青少年走上重生之路。（圖／阿凱提供，下同）

6月中，阿凱再次受邀參與佳音電台《佳音電影院》節目，由主持人劉英台專訪電影《突破：3000米的泳氣》。他與導演安景鴻一同受訪，分享這部電影從啟發到拍攝完成的過程，作為記錄組製片人與導演特助的他感性表示，感謝總裁王令麟曾給予他拍攝微電影的機會，也讓他在正式進入大電影製作時更能勝任、收穫無數肯定。「這一切的累積，都來自於恩典與提攜，我希望把這份經歷傳遞出去，鼓勵更多人相信自己也能圓夢。」

6月底，他又申請進入桃園監獄，攜手《跨越》作者、女更生人羅依帆，與逾160位收容人分享自身的監所經歷、出獄四年來的家庭、生活、工作與公益歷程。「這樣的改變不容易，但很多同學都願意學習我的精神，讓我深受感動，也更加堅定要繼續走這條路。」

▲阿凱以行動啟發青少年走上重生之路。（圖／阿凱提供，下同）

▲阿凱攜手《跨越》作者、女更生人羅依帆，與逾160位收容人分享自身的監所經歷。

另外，他前往苗栗「聖方濟育幼院」與「聖方濟少女之家」，舉辦公益互動與物資捐贈活動，吸引眾多民眾參與。而在活動中，阿凱也受到劉淑娥主任的邀請，7月初再度前往少女之家，對13位即將離開院所、面臨人生選擇的少女分享「重生效應」，少女們與在場老師對阿凱的奮鬥歷程深受感動，紛紛讚賞他勇敢面對過往、不斷學習成長，以實際行動證明人生可以轉彎，也為年輕人帶來一份現實中看得見的力量與希望。

▲阿凱以行動啟發青少年走上重生之路。（圖／阿凱提供，下同）

▲▼阿凱前往苗栗「聖方濟育幼院」與「聖方濟少女之家」，舉辦公益互動與物資捐贈活動。

▲阿凱以行動啟發青少年走上重生之路。（圖／阿凱提供，下同）

阿凱表示，衷心感謝上帝的引領與王令麟總裁的扶持，讓他從曾經迷失的更生人，走上今日能幫助他人、點亮希望的公益之路。他深信：「生命能影響生命，重生不是一個人的事，而是一場愛的接力。」未來，他將持續深入偏鄉、育幼院、社福單位與監所，用愛與信仰播下更多重生的種子。

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