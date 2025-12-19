科技、動保與愛心的交會！應曉薇、應佳妤母女攜手AI機器狗做公益

▲台北市議員應曉薇偕同女兒應佳妤著聖誕裝扮，帶著卡德爾AI機器狗以及自家狗狗應寶寶與里民互動，展現科技結合社區溫度的創新應用。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

冬至與聖誕佳節將至，台北市中正、萬華區充滿了科技結合人文的溫馨氣息！市議員應曉薇服務團隊今（19）日特別舉辦「科技與柯基，機器狗也想有朋友」AI互動體驗日活動；應曉薇議員的女兒應佳妤特別化身聖誕小天使，帶著超萌的「卡德爾AI機器狗」和自家的「應寶寶」狗狗走入社區，與里民展開零距離互動，讓冷冰冰的科技轉化為溫暖的生活陪伴。



AI走進社區 用科技傳遞互動溫度



活動吸引在地鄉親熱情參與、現場人潮熱鬧非凡，尤其是機器狗在社區中亮相，吸引無數民眾目光，應佳妤現場向機器狗喊出趴下、坐下、轉圈等指令，只見它動作敏捷一一照做，模樣超級可愛。她表示，這次希望能用最輕鬆、親切的方式讓民眾體驗AI，讓大家感受到AI不再遙遠，而是可以陪伴、互動，並讓生活更便利的新夥伴；現場不論大人還是小孩看到，都忍不住上前和機器狗玩，應佳妤感性地說：「期盼在社區中展現AI的魅力，在冬至與聖誕節的氛圍中，讓大家感受到AI也是有溫度的。」

▲▼應佳妤（左）和母親應曉薇（右）今日身著聖誕裝，親切向里民介紹AI新夥伴，期盼讓生活更便利，展現活力與創意。

守護毛小孩 鄰里長齊聲宣導動保

除了科技體驗，活動也融入了深厚的動保情懷。萬華區金蘭里邱惠雯里長特別代表里長群發聲，分享她致力於動保15年的心路歷程。邱里長提到，社區長期推動免費植晶片與疫苗接種，並將社區營造成友善動物的家園。

針對近期社會關注的老柯基受虐事件，邱里長分享了自己曾照顧半身不遂老貓13年、為中風愛犬安排針灸的經驗，語帶哽咽地表示，看見毛小孩受欺負特別傷心，呼籲大家「把毛小孩當作我們的家人」。應佳妤也對此表達「零容忍」態度，強調生命教育與眾生平等的重要性。

▲應佳妤（左）與里長（中）齊聲聲援受虐柯基，強調動物也是家人，應共同守護毛小孩。

應佳妤感性接棒 延續服務與愛心

為了響應冬至，應曉薇與應佳妤母女倆特別準備了1千份熱騰騰的薑茶紅豆湯圓，親手遞給每一位參與的里民。應佳妤在跑行程中，深受民眾的支持所感動，她分享，許多民眾會主動上前擁抱她們，並心疼地說「真的辛苦妳了」，這份來自街坊鄰里的真摯情感，成為她持續服務的最強動力。身為服務團隊的一員，應佳妤表示大家各司其職，一起為地方努力是她該盡的責任。

▲跑行程中遇見熱情里民擁抱打氣，應佳妤（右）表示這份感動是她服務的最大動力。

而提及母親應曉薇，應佳妤眼神中充滿敬佩；她透露，雖然因為法規限制，回台投身服務需有所取捨，但她始終以認真的應曉薇議員為榜樣。看著應佳妤在社區中奔走、親切與里民互動的身影，不少民眾感受到她已做好準備，接棒母親的服務熱忱，繼續深耕萬華，傳遞愛與科技的溫暖。

▲應佳妤（左二）以母親應曉薇議員（中）為榜樣，在社區活動中展現認真與專業的服務形象。