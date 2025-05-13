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【東森傳愛助更生】從迷途少年到領路人！阿凱用生命故事點亮希望火苗

▲阿凱特別邀請《跨越》作者、同為女更生人的羅依帆同行，攜手分享生命故事。（圖／阿凱提供）

▲正能量阿凱(左3)特別邀請《跨越》作者、同為女更生人的羅依帆(右2)同行，到苗栗看守所分享生命故事。（圖／張登凱提供，下同）

記者黃稜涵／綜合報導

從曾經的迷途少年，到如今走在公益第一線的正能量推動者張登凱（阿凱），持續以自身經歷影響他人，走進一個個需要希望的角落。今日（5月13日）他申請進入苗栗看守所，特別邀請《跨越》作者、同為女更生人的羅依帆同行，攜手分享生命故事，阿凱希望透過羅依帆的真實經歷，讓在押同學看見「轉變」的可能，重新認識自己、找回人生方向。

▲從曾經的迷途到如今的領路人，正能量阿凱（張登凱）持續用自身經歷影響他人。（圖／阿凱提供）

▲▼從曾經的迷途到如今的領路人，阿凱持續用自身經歷影響他人。

▲從曾經的迷途到如今的領路人，正能量阿凱（張登凱）持續用自身經歷影響他人。（圖／阿凱提供）

不僅如此，阿凱同步啟動「公益捐書」行動，主動聯絡各地監所，期盼把閱讀與重生的力量，持續傳遞給更多正在掙扎的靈魂，將一盞盞微光送進每個等待改變的心靈深處。

年輕時曾因犯錯入獄的阿凱，在服刑期間及出獄後，受到東森集團總裁王令麟的提攜與鼓勵，成功重返社會，他不僅翻轉人生，也積極成為正能量大使，深入校園、監所與社福單位，用自身故事點燃希望火苗。上個月，他受邀參與佳音電台《青春打勾勾》節目，分享一路走來的跌撞與蛻變。近期他也已申請前往新店戒治所，繼續進行「重生效應」生命講座，鼓勵更多正在療癒路上的戒治者，勇敢面對挑戰、擁抱改變。

▲從曾經的迷途到如今的領路人，正能量阿凱（張登凱）持續用自身經歷影響他人。（圖／阿凱提供）

▲上個月，阿凱受邀參與佳音電台《青春打勾勾》節目。

讓阿凱深受啟發的，還有黃明鎮牧師的新書《幸福人生路》。其中「活出愛、活出基督」的精神，正呼應他重生後的信仰核心，也成為他不斷行動、幫助他人的源源動力。

「主耶穌從沒忘記過我」阿凱以真摯的信仰見證自己如何走過低谷。他坦言，每當身處困境、感到迷惘時，上帝總會派出一位又一位天使，給予他源源不絕的祝福與力量，成就他的「重生之路」。他說：「2024年對我而言，是上帝給的嶄新啟示，讓我明白，原來我也可以用生命影響生命。」

▲正能量阿凱。（圖／阿凱提供）

▲黃明鎮牧師(左)的新書《幸福人生路》讓阿凱深受啟發。

秉持這份使命感，阿凱積極走進監所與更生人對話，協助他們穩定居住、找到工作、重建信心。他也深入各級校園宣導反毒、反詐騙、反暴力等議題，用切身經歷喚醒青少年對人生的反思與選擇。

今年，阿凱更跨足影視領域，加入導演安景鴻新片《突破－3000米的泳氣》的製作團隊，擔任紀錄組執行製片人與導演特助。早在2023年12月，他就在《重生效應》節目中透露過「想參與電影製作」的心願，如今願望成真，並於二月電影記者會亮相，獲得多家媒體報導關注，再次見證信仰與行動帶來的奇蹟。

▲正能量阿凱。（圖／阿凱提供）

▲阿凱在安景鴻導演新片《突破－3000米的泳氣》中，擔任記錄組執行製片人與導演特助。

阿凱最後表示，衷心感謝上帝的引領與王令麟總裁的扶持，讓他從曾經迷失的更生人，走上今日能幫助他人、點亮希望的公益之路，他深信：「生命能影響生命，重生不是一個人的事，而是一場愛的接力。」未來，他將持續深入偏鄉、育幼院、社福單位與監所，用愛與信仰播下更多重生的種子。

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