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中華大同行善會+中壢仁海宮　捐贈白米2萬6300斤關懷弱勢

▲中華大同行善會+中壢仁海宮捐白米萬斤

▲中華大同行善會創會長傅木枝、仁海宮董事長王介禧、現任姜文章理事長(由左至右)捐贈白米做公益。（圖／鍾國明提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中華大同行善會6日再度與中壢仁海宮，共同舉辦「寒冬送暖關懷弱勢捐米」活動，共募捐白米2萬6300斤，發送給桃園30家教養院與安養院。大同行善會創會長傅木枝說，該會於每年農曆年前，募集各界善心人士捐贈白米，已持續進行22年，累計起來逾50萬斤白米，募捐白米關懷弱勢，也成會員在歲末的「重要功課」。

▲中華大同行善會+中壢仁海宮捐白米萬斤

中華大同行善會成員多半為全國理髮、美髮、社會善心人士，由傅木枝先生創會，成立迄今22年，除了定期到社福機構義剪，舉辦弱勢關懷活動，每年歲末更發動募捐白米活動，令人敬佩。

▲中華大同行善會+中壢仁海宮捐白米萬斤

▲▼歲末捐贈白米做公益，22年來，已成中華大同行善會的「重要功課」。（圖／鍾國明提供）

▲中華大同行善會+中壢仁海宮捐白米萬斤

中華大同行善會理事長姜文章、秘書長鍾國明指出，今年的捐贈白米活動6日於仁海宮舉行，雖然天氣寒冷，且受到桃園機場確診清潔工，跨年及元旦都到中壢金嗓歌友會及區內各地趴走，一時間疫情嚴峻，但大家做好防疫措施，並且戴好口罩，在仁海宮廟埕和該宮董事長王介禧及熱心的志工們，進行發送白米工作，市議員彭俊豪也出席捐贈白米公益活動，氣氛相當溫馨。

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