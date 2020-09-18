大溪百吉聚賢慈惠堂捐贈白米　做為關懷據點供餐食材

▲大溪百吉聚賢慈惠堂捐贈白米做公益。（圖／大溪區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪區聚賢慈惠堂長年熱心公益，18日由堂主李賢生捐贈白米1,215公斤(2,025台斤)，送交大溪區公所轉交給區內12處社區照顧關懷據點，做為老人供餐用。李賢生說，白米是聚賢慈惠堂的信眾購買做為中元普渡，普渡後再轉贈給區公所做公益，以示關懷社區。

大溪區長陳嘉聰表示，隨著老年人口越來越多，關懷據點的推行有效的讓長者在地老化、健康老化，也讓家屬安心，完善長期照顧體制。因此，關懷據點提供的餐食服務所需的大量食材，需要社會大眾的協助與提供。大溪百吉聚賢慈惠堂位於慈湖週邊，連續多年來，捐贈白米給區公所、照顧鄉民，期藉著此次捐贈活動，達到拋磚引玉之效，讓更多民間單位共襄盛舉。

大溪區目前共有12處關懷據點，分別為仁義里辦公處、僑愛里辦公處、一德里辦公處、仁善社區發展協會、崎頂社區發展協會、南興社區發展協會、中興社區發展協會、下田心社區發展協會、興福社區發展協會、永福社區發展協會、仁和社區發展協會、月眉社區發展協會等處提供65歲以上長者量血壓、電話問安、關懷訪視以及健康促進等活動，讓長輩走出家門，透過人與人的互動、學習，延緩失智與老化，保持身心活力，並在社區中建立自信、重拾健康活動。

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