　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

大溪百吉聚賢慈惠堂捐贈白米　做為關懷據點供餐食材

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大溪百吉聚賢慈惠堂捐贈白米做公益。（圖／大溪區公所提供）

▲大溪百吉聚賢慈惠堂捐贈白米做公益。（圖／大溪區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪區聚賢慈惠堂長年熱心公益，18日由堂主李賢生捐贈白米1,215公斤(2,025台斤)，送交大溪區公所轉交給區內12處社區照顧關懷據點，做為老人供餐用。李賢生說，白米是聚賢慈惠堂的信眾購買做為中元普渡，普渡後再轉贈給區公所做公益，以示關懷社區。

大溪區長陳嘉聰表示，隨著老年人口越來越多，關懷據點的推行有效的讓長者在地老化、健康老化，也讓家屬安心，完善長期照顧體制。因此，關懷據點提供的餐食服務所需的大量食材，需要社會大眾的協助與提供。大溪百吉聚賢慈惠堂位於慈湖週邊，連續多年來，捐贈白米給區公所、照顧鄉民，期藉著此次捐贈活動，達到拋磚引玉之效，讓更多民間單位共襄盛舉。

大溪區目前共有12處關懷據點，分別為仁義里辦公處、僑愛里辦公處、一德里辦公處、仁善社區發展協會、崎頂社區發展協會、南興社區發展協會、中興社區發展協會、下田心社區發展協會、興福社區發展協會、永福社區發展協會、仁和社區發展協會、月眉社區發展協會等處提供65歲以上長者量血壓、電話問安、關懷訪視以及健康促進等活動，讓長輩走出家門，透過人與人的互動、學習，延緩失智與老化，保持身心活力，並在社區中建立自信、重拾健康活動。

・免運費超級划算

ET快訊
獨／小鬼驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」
小鬼主動脈剝離致死　心臟醫曝「過程兇猛」：一半人當下就死了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

六軍團戰鼓隊也出動！　2020龍獅鼓藝全國賽中壢天德宮登場

大溪百吉聚賢慈惠堂捐贈白米　做為關懷據點供餐食材

台南振興經濟突破22億元　黃偉哲再推台南品味週持續吸買氣

與台南市校長暢談共融生命觀　許育典副市長現身說法

2020新北市聯合婚禮夯　公開抽出100對幸運兒喜獲資格

2020年《大溪小狀元》頒獎　48名品學兼優學生高掛狀元紅燈籠

慶祝亞洲有機日　新北有機營養午餐成功經驗推往全亞洲

黃偉哲親自見證　台南博仁獅子會長林俊良捐車照顧憨兒

南六企業捐贈口罩給八田與一故鄉日本金澤　黃偉哲相約再會

快來品竹藝遊埤塘　2020桃園地景藝術節開幕為期17天

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

小鬼黃鴻升最後1張全家福！　親妹妹心痛首發聲「努力睡著才能見到你」

解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　士檢曝關鍵死因：疑心血管問題

小甜甜扮美秀姐學舞不正經　健志氣炸轉頭就走：我不要教惹啦

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九曾回送潮牌衣「想要報恩」

六軍團戰鼓隊也出動！　2020龍獅鼓藝全國賽中壢天德宮登場

大溪百吉聚賢慈惠堂捐贈白米　做為關懷據點供餐食材

台南振興經濟突破22億元　黃偉哲再推台南品味週持續吸買氣

與台南市校長暢談共融生命觀　許育典副市長現身說法

2020新北市聯合婚禮夯　公開抽出100對幸運兒喜獲資格

2020年《大溪小狀元》頒獎　48名品學兼優學生高掛狀元紅燈籠

慶祝亞洲有機日　新北有機營養午餐成功經驗推往全亞洲

黃偉哲親自見證　台南博仁獅子會長林俊良捐車照顧憨兒

南六企業捐贈口罩給八田與一故鄉日本金澤　黃偉哲相約再會

快來品竹藝遊埤塘　2020桃園地景藝術節開幕為期17天

湯姆霍蘭德「接到傑克葛倫霍電影」不知情！　拍《蜘蛛人》才相認

草娥「時隔3年發長文」問候粉絲！　曝最新計劃…網激動：歡迎回來

Uber勝訴！交通部2000萬罰鍰全撤銷　最高法院判決關鍵原因曝光

運動場館導入LED智慧照明　明亮度提升一倍、整體節能75%

中職／德保拉單場MVP　頒獎球迷「球是猿的」毛巾成焦點

準備戰鬥？胡錫進警告：美台若建立國家實質關係　一定「解放台灣」

六軍團戰鼓隊也出動！　2020龍獅鼓藝全國賽中壢天德宮登場

日本無印良品「秤重」賣零食！一包只要台幣22元　想吃什麼隨你挑

網紅「直播中被前夫潑汽油」燒到焦黑！　爸悲痛募款：要用一切辦法挽回她

傳統豆花、布丁豆花口感大不同！　專家解惑：凝固方式是關鍵

小甜甜扮美秀姐學舞不正經　健志氣炸轉頭就走：我不要教惹啦

地方熱門新聞

併排違停肇事 賓士車門被撞掉還加罰單

變速箱壞掉送修！竟被偷開3588公里

快訊／薇閣新竹館不關了：照顧員工生計

新化警破職業賭場

台南振興經濟突破22億元

南六企業捐贈口罩給八田與一故鄉日本金澤

暢談共融生命觀許育典副市長現身說法

桃議員爆有人簽辦業務0　卻爽領高薪

台南豆花伯笑了！神秘高雄女掃光160杯

台南博仁獅子會長林俊良捐車照顧憨兒

台中企業巨頭豪捐888萬元助學金

新北市聯合婚禮抽出100對幸運兒

2020台灣設計展　口罩變身邀請卡

停車位吵5年…賓士哥怒出釘牆反制

更多熱門

相關新聞

助弱勢　藝人陳昭榮捐贈白米2萬公斤

助弱勢　藝人陳昭榮捐贈白米2萬公斤

藝人陳昭榮與父親陳忠雄成立的中華心蓮心公益協會，為關懷宜蘭邊緣戶、脆弱家庭及社會福利機構等弱勢族群，第5年捐贈宜蘭白米，11日捐贈白米2萬公斤，其中1萬3千公斤捐贈縣府，7千公斤捐贈三星鄉、大同鄉、蘇澳鎮公所等單位。

關鍵字：

大溪百吉聚賢慈惠堂捐贈白米

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

主動脈剝痛到背後像被砍一刀　5族群易發

小鬼主動脈剝離猝逝　醫：此生最痛

主動脈剝離兇猛！醫：胸口像被撕開

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

小鬼初判主動脈剝離　法醫採檢驗死因

黃鴻升殞落　醫揭青壯年「猝死前6大警訊」

驚悚畫面曝！直播開門見屍...「滿地屍水」噁臭撲鼻

下周2波鋒面　更強冷空氣跌破20°C

唐綺陽：處女月註定有突發狀況！

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

更多

最夯影音

更多
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了
小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面