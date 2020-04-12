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防疫第一！中壢仁海宮取消媽祖生日晚會、平安餐等慶典

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▲防疫第一，中壢仁海宮取消媽祖生日晚會、平安餐等慶典。

▲市長鄭文燦肯定中壢仁海宮，以防疫第一取消媽祖生日晚會、平安餐等慶典。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受疫情影響，往年農曆3月瘋媽祖的盛況，今年將不復見！桃園市長鄭文燦12日訪視供奉媽祖的中壢仁海宮表示，4月15日(農曆3月23日)是媽祖生日，仁海宮配合防疫已取消晚會、平安餐及相關慶典活動，活動經費也轉為用來照顧弱勢族群，協助提供便當餐盒等，堪稱宗教團體的表率，期媽祖護佑眾生平安、疫情早日結束。▲防疫第一，中壢仁海宮取消媽祖生日晚會、平安餐等慶典。

▲中壢仁海宮落實防疫。（圖／市府提供）

鄭文燦於視察仁海宮防疫措施表示，仁海宮愛心不落人後，捐贈防疫基金及物資給轄內醫療院所及學校，同時積極配合政府的防疫措施，針對4月15日（農曆3月23日）仁海宮供奉主神天上聖母千秋壽誕，廟方已配合取消晚會、平安餐及相關慶典活動，只保留最低限度的禮儀，落實「防疫優先、簡化流程、縮小規模」等3大原則。

疫期，仁海宮也實施多項防疫措施維護信眾的健康與安全，包括設置單一入口、實施體溫量測、保持社交距離、手部消毒等，表現相當達標，同時也捐贈200萬元的防疫基金給衛福部桃園醫院，由院方彈性運用，添購防疫物資，讓院方感受到很大的溫暖。

此外，仁海宮也捐贈消毒酒精給學校，協助師生落實手部清潔工作，發揮宗教團體的濟世精神。考量部分規模較小的廟宇，缺乏防疫物資，市府與桃園市宗教團體文化聯合會合作，統一採購額溫槍，158支額溫槍預計下周將陸續配送給各廟宇，協助強化防疫作為。

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