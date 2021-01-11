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中華大同行善會等善心單位　募捐白米3萬8000斤發送27家社福機構

▲中華大同行善會等單位捐米3萬8,000斤。（圖／中華大同行善會提供）

▲中華大同行善會等單位捐米3萬8,000斤。（圖／中華大同行善會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

儘管受到疫情影響，各行各業於2020生存艱困，但寒冬送暖卻反應熱絡。中華大同行善會10日指出，該會持續多年舉辦寒冬送暖關懷弱勢捐米活動，今年與中壢仁海宮共同舉辦，獲各界善心人士響應，共募捐白米3萬8000斤發送給桃園市安康啟智教養院等27家社福機構，以示社會關懷。▲中華大同行善會等單位捐米3萬8,000斤。（圖／中華大同行善會提供）

議長邱奕勝獲悉，親自到場捐助物資代金指出，中華大同行善會成員多半為全國理髮、美髮、社會善心人士，由傅木枝先生創會，成立迄今21年，除了定期到社福機構義剪，舉辦弱勢關懷活動，每年歲末更發動募捐白米活動，相當令人敬佩。

而說到中壢大家一定都會提到仁海宮，仁海宮不僅列入中壢導覽地圖的重要景點，同時更是中壢人的信仰中心，也是最具歷史意義的廟宇，這一切都該歸功於董監事們，常年在地方投入公益、熱心行善，幾乎所有活動都不缺席，行善形象早已深獲地方的認同。

中華大同行善會秘書長鍾國明指出，今年的募捐白米活動7日於仁海宮舉行，仁海宮捐贈6000斤白米，另豐僑建設、各界善心人士共襄盛舉，共募捐白米3萬8000斤，由社會局長鄭貴華代表接受，發送給桃園市安康啟智教養院等27家社福機構，以示社會關懷。

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