黃暐瀚稱中二補選攸關「他」是否續命　「這是縣市首長前哨戰！」

▲前台中市長林佳龍、中二選區候選人林靜儀。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案、中二選區補選將於9日投票，藍營候選人顏寬恒、綠營候選人林靜儀都動作頻頻，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，大家以為9日藍綠拚的這是中二補選，「其實，這是2022年底選戰的前哨戰！」

前台中市長林佳龍接任林靜儀競選總部主任委員，黃暐瀚說，中二補選正是林佳龍的續命之戰，很多台中的媒體朋友都發現，最近林佳龍「猛爆式」地在拉抬林靜儀的選情。清晨七點林佳龍就去路邊拜票，身上背的還是「立委候選人林靜儀鞠躬」的彩帶，「誰有看過主任委員，掛候選人彩帶站路邊拜票的？」

黃暐瀚指出，林佳龍不但單獨路邊拜票，自備肥皂箱（站高一點），跟林靜儀一起拜票的時候，會有「兩個肥皂箱」。因為這是「林佳龍的續命之戰」，更事關正國會的派系尊嚴，黃指出，正國會發起的台灣正青鐵馬隊，從屏東到台北騎四百公里，中台灣挺林靜儀，北台灣挺林昶佐。陳亭妃、陳歐珀、正國會全力動員。

黃暐瀚指出，中二補選結果也事關蔡英文的指揮威信，林靜儀是蔡親自挑的，蔡更多次親自幫忙輔選站台，週日如果贏了，就是「逆局連勝」，之後蔡英文再繼續點兵徵召六都，黨內將難有雜音，「這是民進黨『年底縣市長選戰的開打』！反之，國民黨在中二選區，卻有點使不上力。」

黃暐瀚表示，顏家根本不要藍營大咖站台，不但不要國民黨大咖來，連身上穿的，都不是藍色夾克，寫KMT。顏寬恒還特別穿「黃夾克」，黃袍加身。這不是新黨的黃色，這是「媽祖黃」，「顏家陸軍、綠營空軍，打的是區域立委，拼的卻是年底選戰！2022已經開打！」