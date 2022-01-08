盧秀燕、江啟臣現身挺顏寬恒　「中二之戰」藍營士氣大振

記者徐政璿／台北報導

台中市第二選區立法委員補選投票進入最後關頭，國民黨候選人顏寬恒選前之夜大咖到場力挺，包括台中市長盧秀燕、國民黨前主席江啟臣、立委楊瓊瓔、許淑華、高金素梅、台南市議員謝龍介等人，現場湧入超過5千位支持者，擠滿沙鹿三角公園。

▲江啟臣、盧秀燕力挺顏寬恒。（圖／取自顏寬恒臉書直播）

顏寬恒選前之夜，在盧秀燕上台後氣氛達到最高點。盧秀燕高呼「我唯一支持顏寬恒」、「挺會做事的人」、「把顏寬恒送進立法院操」，並牽起顏寬恒的手向在地選民深深一鞠躬，懇請鄉親支持會做事、肯做事的年青人。

盧秀燕一上台細數顏寬恒擔任立委時的政績，她表示，做一個立委就是要爭取建設，5位候選人裡頭只有顏寬恒做到，她更舉例說「現在我們站的地方曾經淹水過，一路淹水到龍井區各位鄉親，水在淹的時候誰幫助我們、誰幫我們爭取經費治水就是顏寬恒」。

事實上，顏寬恒還沒正式投入補選前，就一直投身於服務鄉親的工作，不時找盧秀燕請託、找江啟臣、楊瓊瓔等民代幫忙，積極爭取建設，因此盧秀燕特地現身選前之夜，為顏寬恒加油打氣，不只成為藍營桶箍，更是為在地選民注入一劑強心針。

高金素梅、江啟臣、楊瓊瓔等人也細數顏寬恒為台中爭取的建設與中央資源，強調顏寬恒是一位看得到、找得到、用得著的民意代表，而不是政黨的代表，政黨的投票部隊，晚會在吵嗨的氣氛中落幕。