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星級年菜開賣！高雄飯店搶商機　「龍蝦鮑魚和牛」通通搬上桌

▲▼過年,年菜,圍爐,桌菜。（圖／記者許宥孺攝）

▲農曆年節將至，高雄各家星級飯店已摩拳擦掌搶攻年菜商機。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

農曆年節將至，嫌下廚麻煩、不想煩惱菜色，預訂年菜就是好選擇。高雄各家飯店也各自推出年菜優惠專案，除了要用最獨到的口味滿足每一張挑剔的嘴，也有外帶桌菜組合、單品料理；想要享受專人桌邊服務，也能到酒店圍爐聚會，讓消費者有多重選擇。

▲▼福容大飯店高雄店年菜預訂。（圖／福容大飯店提供）

▲福容高雄店推出「福虎生風精選年菜外帶優惠」。（圖／福容大飯店提供）

福容大飯店高雄店推出「福虎生風精選年菜外帶優惠」，並使用精美器皿，當天現場取回即可輕鬆上桌享用，等同飯店現場的豪華規格！今年有主廚招牌手路菜「精選福容小滿漢」、象徵年年有餘的「古法甘露海石斑」、傳統名菜「津白蟹粉獅子頭」、最復古的「古早櫻花蝦米糕」等，還有圍爐桌上食材用料最豐富的「一品鮑魚佛跳牆」，道道都是由星級飯店廚師現煮的精美菜餚。

▲▼福容大飯店高雄店年菜預訂。（圖／福容大飯店提供）

▲「一品鮑魚佛跳牆」選用極品鮑魚加上精選多樣食材費工費時小火慢燉，瓷甕取回家使用如同在飯店用餐般的豪華規格。（圖／福容大飯店提供）

為了回饋享福卡會員，福容高雄店特別推出獨家會員優惠，享福卡會員獨享單筆折扣後滿5000元即贈虎虎生風萌虎包6顆，讓無法到飯店現場享用年菜料理的顧客，在家裡也可輕鬆料理享美味盛宴過好年，活動即日起至1月24日止。

▲高雄翰品酒店新推出常溫的黑蒜鮑魚燉烏雞，無須冷藏冷凍，輕鬆加熱即可。（圖／翰品酒店提供）

▲高雄翰品酒店新推出常溫的黑蒜鮑魚燉烏雞，無須冷藏冷凍，輕鬆加熱即可。（圖／翰品酒店提供）

高雄翰品酒店即日起推出年菜外帶服務，網羅中式、日式不同風味菜色，除夕當天到店取貨。年菜組合餐有烏魚子滿福盤、金蒜煨龍虎斑、羊肚菌醬烹大蝦、天門冬干貝鮑魚燉雞、紅蟳元寶香菇肉絲米糕以及龍眼蜜芋泥、258蛋塔，在家就能享用星級飯店的頂級年菜。除桌菜組合，另也有近20款中式年菜單品，從冷盤、燉湯到翰品招牌燒臘通通有。

此外，翰品也推出「御節握壽司盛盒」日式年菜，以日本新春經典料理搭配台灣在地食材，應景襯托日式年節氛圍。年菜外帶接受預購至1月24日止，1月31日除夕當日早上11點至下午4點在地下一樓宴會廳取貨。

▲高雄福華5家餐廳皆推出年菜外帶料理，過年期間訂位詢問率超高。（圖／福華大飯店提供）

▲高雄福華5家餐廳皆推出年菜外帶料理，過年期間訂桌詢問率超高。（圖／福華大飯店提供）

高雄福華大飯店5家餐廳皆推出年菜外帶料理，可單點或合菜方式自行搭配豐盛佳餚，「江南春」平均1個月可賣上千鍋的招牌酸菜白肉鍋也特別在年菜外賣中推出，人氣料理「松子嫩烤方」更是老饕首選；此外，30樓Smile One精緻涮涮鍋首度推出年菜外賣；中餐廳珍珠坊及江南春還推出不同人數需求的桌席年菜外帶，即日起至1月22日下午5點前接受預訂，另外推出線上訂購更方便預訂。

業者表示，高雄福華目前過年除夕圍爐訂位已近客滿，其中中餐廳江南春、珍珠坊及包廂幾乎出現客滿狀態，另外在麗香苑自助餐及Smile One精緻涮涮鍋訂位大多達到九成，主要是今年過年假期比較長，民眾自己下廚的意願不高。目前除夕圍爐宴外，其他過年期間訂位詢問率也相當高，飯店開始主推年菜外帶，讓大家都能輕鬆過好年。

▲高雄萬豪酒店匯集歐陸料理、日式、西式、中式創意、港飲等風味，10家餐廳新年期間推出新春開運料理。（圖／萬豪酒店提供）

▲高雄萬豪酒店匯集歐陸料理、日式、西式、中式創意、港飲等風味，10家餐廳新年期間推出新春開運料理。（圖／萬豪酒店提供）

高雄萬豪酒店則匯集歐陸料理、日式、西式、中式創意、港飲等風味，10家餐廳新年期間推出新春開運料理，不漲價也不加價，全年無休，消費者可至餐廳享用美食或外帶年菜，除夕當天動員近200名主廚、員工，菜色當天現做，熱騰騰年菜回家即可享用。提前於1月15日前訂購享9折早鳥優惠價，訂購還送XO醬。

▲▼過年,年菜,圍爐,桌菜。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼波士頓龍蝦保證每隻500g以上，炭烤21天熟成戰斧牛排也搬上桌。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼過年,年菜,圍爐,桌菜。（圖／記者許宥孺攝）

Majesty美享地餐廳農曆春節期間照常網羅當季食材，不定期變換菜單，有闔家團圓最愛吃的火鍋，可選擇日本和牛、美國頂級肋眼、西班牙伊比利豬、嘉義東石桂丁雞、500g波士頓龍蝦、日本北海道干貝，還專人有桌邊服務，讓家人朋友能夠悠閒話家常。

▲▼過年,年菜,圍爐,桌菜。（圖／記者許宥孺攝）

▲蒜香大漠風沙雞以特製香料醃漬，大火炸得金黃酥脆後灑上蒜酥。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼過年,年菜,圍爐,桌菜。（圖／記者許宥孺攝）

▲鐵板龍蝦搭配主廚自製宜蘭金棗醬，象徵金玉滿堂。（圖／記者許宥孺攝）

京翠港式飲茶餐廳推出年夜團圓料理，幾乎都是菜單沒有出現過的，包括上湯奶油焗龍蝦、蟲草花燉烏骨雞湯、脆梅骨拚牛小排，最後以叉燒酥、芋頭西米露為年夜飯畫下完美句點。萬豪酒店表示，除夕夜有2個用餐時段，目前京翠港茶已預定一空；除夕夜10家餐廳訂桌率達九成，過年期間也已達七成。

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