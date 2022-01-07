過年一定吃雞！國宴主廚公開「土雞城秘方」　在家煮出QQ膠質皮凍

▲白斬雞作法。（圖／我的老公是大廚）



記者黃可昀／綜合報導

過年餐桌上絕對少不了白斬雞，但要怎麼煮才能端出油亮、肉甜的全雞呢？全新節目《我的老公是大廚》1月7日中午12點首播，由資深美食記者王瑞瑤搭檔國宴大廚「保師傅」，教大家如何料理白斬雞，從雞的種類挑選到烹煮方式手把手教學，還加碼公開土雞城的秘密作法！

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節目《我的老公是大廚》請來美食家王瑞瑤與國宴主廚保師傅擔任主持人，第一集教大家如何料理過年期間必吃的「白斬雞」。首先在挑選雞隻有3大要點：公雞、熟雞、土雞，要煮出好吃的白斬雞必定得符合這3項條件，吃起來肉質肥厚有口感，不會有大家最怕的肉腥味。

▲煮完要泡冰水，才會產生QQ皮凍。（圖／我的老公是大廚）



簡易版白斬雞作法

Step 1：清水大滾以後，不用加薑、酒任何調味料，直接把2.4公斤的公土雞放入汆燙10至12分鐘，重複動作2次，第二次水大滾以後關小火保持微滾，接著在雞上面蓋個盤子，確保整隻雞浸在水裡，煮10分鐘。此步驟是要讓毛細孔收縮，保留雞肉甜味。

Step 2：汆燙完畢就離火，浸泡1小時，利用水的餘溫把雞肉悶熟。

Step 3：把雞拿出來瀝乾，接著泡冰水20分鐘，皮跟肉之間的膠質會瞬間凝結產生皮凍，吃起來QQ的。

土雞城的白斬雞作法

Step 1、Step 2與上述相同

Step 3：把雞拿出來瀝乾，濕布蓋10分鐘，接著整隻抹鹽、味精、胡椒粉，再用米酒拍全身，酒香味散掉以後抹上100%麻油，冷卻再放入冰箱1小時，同樣有皮凍，表皮油亮、肉質鹹香。

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