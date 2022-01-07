　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「鳳山海南島」命案　蛇蠍女宮主起底！鄰居曝案發前聽到吵架聲

▲▼蛇蠍蔡姓女宮主的慈聖宮。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲蛇蠍蔡姓女宮主經營的慈聖宮。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄涉嫌凌虐顧姓男子（61歲）致死的蔡姓女子（56歲）在前鎮區草衙舊部落經營私人宮廟慈聖宮，在該處已經開宮10多年，以供奉聖母娘娘和太子爺為主，附近居民表示，蔡女很少與鄰居互動，脾氣也很暴躁，常常聽到她與人發生爭吵糾紛，但沒想到她會狠心殺人。

這起案件發生在6日上午8時30分許，鳳山區臨海路一處公園通報一起路倒死亡案件，因爲該處位於草衙地區，當地人稱為「鳳山海南島」。

警網到達現場發現61歲的顧姓死者坐於公園椅子上，初步檢視遺體發現左眼瘀青，身上多處瘀傷，附近有一沾有血漬長袖外衣。因死者並非鳳山本地人，警方認為死因並不單純，立即組成專案小組展開調查。

6日2時許，警方掌握56歲蔡姓女主嫌以及64歲梁姓男子、52歲魏姓男子，並將3名嫌犯拘提到案，嫌犯到案後坦承犯行不諱。

據了解，蔡女經營的無極慈聖宮位於草衙舊部落的一處平房中，相當不起眼，鄰居表示，蔡女搬到該處已經10多年，很少與鄰居互動，平日也只有晚上有2、3個信徒會到廟裡拜拜，香火不算鼎盛，到了週日蔡女則會和信徒開車四處去一些大的廟宇進香或拜拜。

鄰居也透露，蔡女的脾氣不好，幾年前有和一名陸籍配偶為了感情問題吵過一陣子，而且案發前幾天的某日晚上，也聽到蔡女好像與顧男吵架，聲音相當大，但不清楚為了什麼事情大吵。

ET快訊
北市明早9點加開第三劑預約　可選莫德納、BNT
快訊／確診女曾去北車用餐！　北市府證實了
1922平台暫關「第3劑怎預約？」　超神疫苗地圖使用方式一次
守不住就禁內用　柯文哲：「聚餐」比拍照唱歌更危險
李柏璋認了就是「沒品維尼」！PTT黑球員「妻待產約砲」遭起訴
她攔公車遭撞驚悚片曝！　小貨車一路倒退輾斃
月底768萬人可打第3劑　陳時中揭自己想打「這廠牌」
快訊／柯文哲宣布北市醫院、長照機構暫停探視
快訊／最新11處確診足跡公布！　SOGO、永安漁港、超商
境外今暴增58例　陳時中預言：明天會比今天多
群聚染金嗓歌友會家人　陳時中定調：「社區傳染」已經成立
尾牙還能辦嗎？　陳時中坦言：非必要少參加

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林19歲女染髮和老爸大吵離家　一週後才報警...原因令人傻眼

李柏璋認了就是「沒品維尼」！PTT黑球員「妻待產約砲」遭起訴

宜警配合全國擴大取締酒駕專案　請駕駛勿以身試法

「飯店試住員」1次給5萬是騙人的　高雄美容師成全台第一個苦主

才休息就出事！槽車駕駛身體不適拒送醫　警車面前硬開撞護欄翻覆

酒駕撞4口媽媽今火化！父女3人躺醫院仍不知　善款湧入數字曝

「站路邊攔公車」遭輾驚悚片！小貨車一路倒退　她捲車底慘死

認為設計被抄襲！女狂叩5小時痛罵文化中心「狗屎」　逆轉判免罰

曲線示威！囂張小三傳訊虧大老婆　用語讓人拳頭硬了卻免賠

高鐵技術員迷信消災解厄花光百萬　欠20萬蓮花金遭虐打12小時亡

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

拾荒男酒駕被攔...怒掏斧頭逼近　員警對空鳴3槍、噴辣椒水壓制！

雲林19歲女染髮和老爸大吵離家　一週後才報警...原因令人傻眼

李柏璋認了就是「沒品維尼」！PTT黑球員「妻待產約砲」遭起訴

宜警配合全國擴大取締酒駕專案　請駕駛勿以身試法

「飯店試住員」1次給5萬是騙人的　高雄美容師成全台第一個苦主

才休息就出事！槽車駕駛身體不適拒送醫　警車面前硬開撞護欄翻覆

酒駕撞4口媽媽今火化！父女3人躺醫院仍不知　善款湧入數字曝

「站路邊攔公車」遭輾驚悚片！小貨車一路倒退　她捲車底慘死

認為設計被抄襲！女狂叩5小時痛罵文化中心「狗屎」　逆轉判免罰

曲線示威！囂張小三傳訊虧大老婆　用語讓人拳頭硬了卻免賠

高鐵技術員迷信消災解厄花光百萬　欠20萬蓮花金遭虐打12小時亡

雲林19歲女染髮和老爸大吵離家　一週後才報警...原因令人傻眼

高雄開出「暫緩老人健檢」第一槍　陳時中「不反對」有原因！

時隔1個半月「同條魚」又上鉤　他曬照看1位置認出…網笑：歸剛欸

感染源頭是她！一圖秒懂機場群聚關係　防疫司機另有隱形傳播鏈

女主播過勞腦溢血「險成植物人」　媽媽扶持3年回歸…溫馨近況曝光

「下個門診是食蟻獸喔！」　獸醫笑：什麼動物名字這麼可愛？

35歲懶惰女「裝癱瘓」一躺20年！全靠家人餵飯換衣　監視器戳穿騙局

家樂福新春福袋送錢買股票！198元抽「台積電股票」現金獎

農村流水席「整桌帝王蟹」網垂涎　當地人搖頭親揭「殘酷缺點」

朱立倫拒站台切割顏寬恒　林俊憲譏：同甘不共苦的國民黨主席

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

社會熱門新聞

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

高二成父親性奴　女大生宿營曝悲

酒駕撞死媽媽今告別式　重傷父女3人躺病房仍不知

朝館長開3槍！寶和會雙煞遭求償2000萬

富少淫魔性侵母女　無期徒刑定讞

即／小貨車倒車沒注意！女等公車遭撞捲車底

即／台64線賓士車自撞　駕駛不幸身亡

妻淪ETC全國最大欠費戶　夫怒砸爛車透天厝仍遭法拍

即／高雄男坐公園長椅亡！蛇蠍女宮主為20萬打死人

高雄男酒駕被攔　怒掏斧頭逼近

領亡夫72萬存款辦後事挨告　名嘴賠女兒283萬和解

更多熱門

相關新聞

想買3字頭新房要快！專家圈選高雄4熱區　全面站上4字頭

想買3字頭新房要快！專家圈選高雄4熱區　全面站上4字頭

2021年高雄房市可說是蛋白區領漲，蛋黃區跟漲，不過當外圍區段房價都見到3字頭之後，市區4字頭房價「瞬間」變得合理，比價效應讓高雄人往市區買房的意願大增，專家表示包括左營、前鎮、鳳山、三民等區房市表現都會不錯，甚至3字頭新案有可能在市區絕跡。

即／高雄男坐公園長椅亡！蛇蠍女宮主為20萬打死人

即／高雄男坐公園長椅亡！蛇蠍女宮主為20萬打死人

台積電高雄設廠「基士德吃補！」　董座看今年擴大營運業績看好

台積電高雄設廠「基士德吃補！」　董座看今年擴大營運業績看好

高雄球棒隊暴打遲緩兒　檢座看到影片怒了

高雄球棒隊暴打遲緩兒　檢座看到影片怒了

高雄289戶無預警停電！台電解釋了

高雄289戶無預警停電！台電解釋了

關鍵字：

高雄女宮主20萬殺人鳳山海南島

讀者迴響

熱門新聞

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

東吳大學驚傳財務赤字　強制系所上繳系友捐款引反彈

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面