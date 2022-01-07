「鳳山海南島」命案　蛇蠍女宮主起底！鄰居曝案發前聽到吵架聲

▲蛇蠍蔡姓女宮主經營的慈聖宮。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄涉嫌凌虐顧姓男子（61歲）致死的蔡姓女子（56歲）在前鎮區草衙舊部落經營私人宮廟慈聖宮，在該處已經開宮10多年，以供奉聖母娘娘和太子爺為主，附近居民表示，蔡女很少與鄰居互動，脾氣也很暴躁，常常聽到她與人發生爭吵糾紛，但沒想到她會狠心殺人。

這起案件發生在6日上午8時30分許，鳳山區臨海路一處公園通報一起路倒死亡案件，因爲該處位於草衙地區，當地人稱為「鳳山海南島」。

警網到達現場發現61歲的顧姓死者坐於公園椅子上，初步檢視遺體發現左眼瘀青，身上多處瘀傷，附近有一沾有血漬長袖外衣。因死者並非鳳山本地人，警方認為死因並不單純，立即組成專案小組展開調查。

6日2時許，警方掌握56歲蔡姓女主嫌以及64歲梁姓男子、52歲魏姓男子，並將3名嫌犯拘提到案，嫌犯到案後坦承犯行不諱。

據了解，蔡女經營的無極慈聖宮位於草衙舊部落的一處平房中，相當不起眼，鄰居表示，蔡女搬到該處已經10多年，很少與鄰居互動，平日也只有晚上有2、3個信徒會到廟裡拜拜，香火不算鼎盛，到了週日蔡女則會和信徒開車四處去一些大的廟宇進香或拜拜。

鄰居也透露，蔡女的脾氣不好，幾年前有和一名陸籍配偶為了感情問題吵過一陣子，而且案發前幾天的某日晚上，也聽到蔡女好像與顧男吵架，聲音相當大，但不清楚為了什麼事情大吵。