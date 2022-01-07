快訊／高雄男坐公園長椅亡！瘀青揭真相　蛇蠍女宮主為20萬打死人

▲高雄市發生一起把人活活打死案件，警方逮捕3人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

最新消息！高雄市鳳山區臨海路一處公園發生路倒案件，勘驗之後發現他的左眼瘀青，多處也有瘀傷，認為不單純，經過3個小時調查，發現是私刑致死，警方逮捕3人。

這起案件發生在6日上午8時30分許，於鳳山區臨海路一處公園通報一起路倒死亡案件，因爲該處位於草衙地區，當地人稱為「鳳山海南島」。警網到達現場發現61歲的顧姓死者坐於公園椅子上，初步檢視遺體發現左眼瘀青，身上多處瘀傷，附近有一沾有血漬長袖外衣。因死者並非鳳山本地人，警方認為死因並不單純，立即組成專案小組展開調查。

經查訪鄰近住戶及調閱周邊監視器影像，迅速在3個小時內掌握涉案對象，立即報請高雄地檢署指揮偵辦，由檢察官核發嫌疑人拘票。

▲高雄市發生一起把人活活打死案件，警方逮捕3人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

6日2時許，警方掌握56歲蔡姓女主嫌以及64歲梁姓男子、52歲魏姓男子，並將3名嫌犯拘提到案，嫌犯到案後坦承犯行不諱，另在蔡姓嫌犯之私人宮廟內取出作案棍棒及鐵槌，初步了解，係因被害人積欠蔡姓宮主法事及蓮花金款項20餘萬，因無力償還引發犯嫌不滿釀殺機，亦現場發現有血漬擦拭痕，全案依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。