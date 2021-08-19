CP值為王　家用網路選項多元化　中嘉寬頻以真實力脫穎而出

▲中嘉寬頻看準市場趨勢，近年致力於寬頻服務發展，大手筆投資網路建設、提升服務品質及產品多樣化。（圖／品牌提供，下同。）

科技中心／綜合報導

隨著OTT等多元收視管道興起，以及居家防疫與Work from home工作型態的改變，家家戶戶對家用寬頻需求大幅增加，消費者比過往更在意網路穩定度、頻寬、速度與多元應用的便利性，CP值成為消費者選擇家用寬頻業者的考量重點；家用寬頻市場亦自早年一家獨大，變化至今有多家寬頻業者競爭、市場領導者的市場份額明顯轉移。

在眾多寬頻市場的競爭者中，中嘉寬頻獨樹一格。中嘉表示，中嘉原為全台最大有線電視多系統業者（MSO），同時提供光纖寬頻產品，自2018年底易主以來加強開拓寬頻市場，每年投入數十億大手筆投資網路建設、提升服務品質。看準市場需求，也深知消費者期望獲得高C/P值且更多元的專業服務，中嘉自2020年起積極轉型，不走低價競爭模式，中嘉讓訂價具有相當競爭力的同時，也提供高品質，並投資品牌、全面更新品牌識別、改裝門市、以明亮的色系與統一的視覺讓質感與專業形象大躍進，以全新面貌擺脫大眾對有線電視業陳舊的刻板印象，強化人員訓練、以客戶需求出發提供細緻服務，全面提升用戶體驗。

▲中嘉寬頻以全新面貌擺脫大眾對有線電視業陳舊的刻板印象，強化人員訓練、以客戶需求出發提供細緻服務，全面提升用戶體驗。

中嘉寬頻表示，近年來有數項領先市場的突破，2019年推出家用光纖上網1G頻寬，有別於其他業者考量建設成本會有升速之區域限制，中嘉自1G上市即推動全經營區100%供裝，讓消費者看得到也吃得到，帶動用戶數逐年攀升、屢破新高。

2020年推出Home+tv 4K智慧機上盒，整合有線電視、多家國內外OTT串流影音使用者亦可自行下載Youtube等APP，透過機上盒將家中電視化為影音娛樂中心；結合家用寬頻的使用，協助消費者打造居家數位匯流平台。此外，品牌指出，2021上半年中嘉寬頻獲國際權威測速單位Ookla旗下Speedtest® 認證，在基隆、新北、桃園、台南、高雄等五大地區的寬頻網路下載網速為業界第一。

據品牌資料指出，2021年第一季寬頻產品的新增用戶數較去年同期增長12%，第二季疫情三級警戒間，快速反應推出防疫系列方案，新申辦數量為所有有線電視暨寬頻業者最高，並響應市場需求與公益，率先推出老客戶免加價升速、低收入戶免月租等針對既有客戶的補助，引起市場效尤。

▲中嘉寬頻投資品牌、全面更新品牌識別、改裝門市、以明亮的色系與統一的視覺讓質感與專業形象大躍進。

中嘉寬頻近日以「看見真實力」作為主軸推出首波品牌形象廣告，透過堅守崗位、默默耕耘的小人物故事帶出以「真實力」證明自我價值，傳達品牌可靠、踏實的形象。為讓更多消費者親身體驗中嘉寬頻的產品實力，並減少消費者轉換新業者的疑慮，中嘉同步推出1G寬頻30天免費體驗，以高規格方案，讓消費者無痛試用，申辦時間為即日起至8/31止，用戶可試用1G超高網速寬頻、百台有線電視、friDay影音、HBO GO、KKBOX等3大影劇音樂服務無限享用，還有強檔電影看片金，搭配Home+tv 4k智慧機上盒，可下載Apps，並直接用電視大螢幕看YouTube。此外，中嘉表示有別於業界試用期需支付裝機費，中嘉祭出不需裝機費、30天體驗期內不滿意可無條件退租或更換方案，以不怕考驗的真實力邀請消費者「真正免費體驗」，展現對產品的信心、翻轉大眾過往有線電視寬頻的刻板印象，推出以來受到消費者熱烈迴響。



▲為讓更多消費者親身體驗中嘉寬頻的產品實力，並減少消費者轉換新業者的疑慮，中嘉同步推出1G寬頻30天免費體驗。



因應後疫情時代及智慧家庭等趨勢，中嘉也推出智慧家庭系列產品，首波推出智慧音箱－電視小幫手與智慧攝影機，其中智慧音箱搭載Google語音助理，串聯Home+tv 4K智慧機上盒。智慧攝影機專案，24小時全時錄影，透過APP即時查看，遠端就能顧家顧店顧毛小孩。此外，中嘉寬頻服務包含產品到府裝設及教學，提供最貼心以及最符合消費者需求的服務，簡單升級智慧家庭，省去閱讀安裝說明書與自行摸索的時間。中嘉以高速穩定的寬頻網路為基礎，秉持品牌願景「方便你的生活連結、豐富你的娛樂享受」，持續在網速頻寬及智慧產品上持續精進協助消費者升級便利的生活。

▲中嘉以高速穩定的寬頻網路為基礎，秉持品牌願景「方便你的生活連結、豐富你的娛樂享受」，持續在網速頻寬及智慧產品上持續精進協助消費者升級便利的生活。