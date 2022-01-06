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陸軍裝甲二兵不滿班長管教　「想拿斧頭砍班長」下場曝光

▲桃園市黃姓男子2018年間擔任某裝甲營區志願役二兵時，不服班長管教，竟拿揚言「想拿斧頭砍班長」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）▲桃園市黃姓男子2018年間擔任某裝甲營區志願役二兵時，不服班長管教，竟拿揚言「想拿斧頭砍班長」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

黃姓男子於2018年間在桃園裝甲部隊擔任志願役二兵期間，曾竊取同僚S腰帶、拖鞋，又不滿班長管教屢出狀況，營長等長官至其住處關懷時，黃男竟當著長官面前揚言「想拿斧頭砍班長」，當場亮出斧頭要脅，嚇得在場班長立即往後退；法院審理時黃辯稱受藥物影響，無法控制行為，法官不採信，仍依竊盜、對上官恐嚇罪等判處拘役50天，全案還可上訴。

檢警調查，案發時21歲的黃姓男子於2018年7月中旬入伍，在桃園市陸軍某裝甲部隊擔任志願役二兵機槍兵，同年12月間，在營區寢室內，因遍尋不著自己S腰帶，竟竊取同寢室同僚的S腰帶。

此外，黃男因不滿班長對其管教與有所肢體碰觸，於20193月8日晚間6時，該連少校營長、上尉連長、中尉輔導長與班長連上長官到黃男位於彰化住處造訪時，突然拿出斧頭1把放置在桌上，向班長恫稱：「今天本來要拿斧頭砍班長」、「在班長身後預置了鐵棍與菜刀」等語，以致到場班長心生畏懼，連上長官也被黃男的失控言行嚇了一跳。

全案移送桃園地檢署後，檢方認定黃入伍後曾竊取竊取同僚S腰帶使用，因不服下士砲長管教，以及肢體碰觸等才懷恨在心，趁連上長官造訪時放話要拿斧頭砍班長，依違反部屬職責罪嫌將他起訴。法院審理時，黃男坦承曾竊取同僚S腰帶使用，也承認在長官面前拿斧頭揚言要砍班長等語，受害下士班長則指證，黃男確實當天曾拿斧頭聲稱要砍他，擔心自己退伍後發生意外，證實確實因黃男言詞心生畏懼，法官因此將黃判處拘役。

法官查出，黃男案發後曾在LINE首頁刊登「Tomorrow　is　you　death　sentence」，還附上斧頭等圖示，案發前一天曾出傳LINE給連長「明天沒有我要的答案，你要好好保護班長」，似乎暗示對班長不利之企圖。

黃男在法官審訊時辯稱，案發時受到藥物之影響，導致無法控制自己行為。法官認為，按照黃行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰；經查，黃男曾於2019年2月間因服用藥物自殺，經送醫急救後診斷為適應障礙，醫師開立之藥物目的在於協助緩和病患情緒，使用藥物之劑量低等情，並有彰化某醫院病歷表、診斷證明書等佐證。但根據精神鑑定報告，認為黃辨識行為能力沒有顯著降低，因此不予減刑。

法官審酌，黃男身為職業軍人在營區竊取他人物品，又犯上恐嚇上官影響營區安全、軍隊紀錄，犯後也未與被害人和解，審結依陸海空軍刑法在營區竊盜罪、對上官恐嚇罪，各判拘役10日、50日，應執行拘役50日，如易科罰金，以1千元則算1日，本案還可上訴，黃男案發後於2019年9月5日經陸軍司令部廢止原志願役核定起役處分而退伍。

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